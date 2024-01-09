((حزب الله)) يعلن استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي رداً على اغتيال العاروري والطويل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬استهدف‭ ‬‮«‬مقر‭ ‬قيادة‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬التابع‭ ‬لجيش‭ ‬العدو‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬صفد‭ ‬المحتلة‭ (‬قاعدة‭ ‬دادو‭) ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المسيرات‭ ‬الهجومية‭ ‬الانقضاضية‮»‬‭. ‬ووضع‭ ‬الاستهداف‭ ‬‮«‬في‭ ‬إطار‭ ‬الردّ‮»‬‭ ‬على‭ ‬جريمتي‭ ‬اغتيال‭ ‬العاروري‭ ‬والطويل‭ ‬الذي‭ ‬شيّعه‭ ‬الحزب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬بلدته‭ ‬خربة‭ ‬سلم‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬بمشاركة‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬عناصره‭ ‬وحشد‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬البلدة‭.‬

وأكد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬طائرة‭ ‬معادية‭ ‬سقطت‭ ‬في‭ ‬قاعدة‮»‬‭ ‬تابعة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل،‭ ‬‮«‬من‭ ‬دون‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬إصابات‭ ‬أو‭ ‬أضرار‮»‬‭. ‬

وقتل‭ ‬العاروري‭ ‬مع‭ ‬ستة‭ ‬آخرين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬بضربة‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت،‭ ‬معقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬وحماس‭ ‬وواشنطن‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬نفّذت‭ ‬العملية،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬تعلّق‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬رسميا‭. ‬وكان‭ ‬الحزب‭ ‬أعلن‭ ‬السبت‭ ‬استهداف‭ ‬قاعدة‭ ‬مراقبة‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬رد‭ ‬أولي‮»‬‭ ‬على‭ ‬اغتيال‭ ‬العاروري‭ ‬ورفاقه‭. ‬

وشيّع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القيادي‭ ‬الطويل‭ ‬غداة‭ ‬مقتله‭ ‬بضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬لسيارته‭ ‬في‭ ‬خربة‭ ‬سلم‭. ‬وشقّ‭ ‬النعش‭ ‬الملفوف‭ ‬براية‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬والمرفوع‭ ‬على‭ ‬الأكف‭ ‬طريقه‭ ‬بصعوبة‭ ‬بين‭ ‬جموع‭ ‬المشيعين‭. ‬

وقبيل‭ ‬بدء‭ ‬مراسم‭ ‬التشييع،‭ ‬استهدفت‭ ‬مسيّرة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬سيارة‭ ‬مركونة‭ ‬في‭ ‬البلدة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬وشهود‭ ‬عيان‭. ‬ولم‭ ‬يتضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الضربة‭ ‬تسببت‭ ‬بوقوع‭ ‬ضحايا‭.‬

ويعدّ‭ ‬الطويل‭ ‬القيادي‭ ‬العسكري‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬يُقتل‭ ‬بنيران‭ ‬إسرائيلية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعيد‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وفي‭ ‬نبذة‭ ‬نشرها‭ ‬عنه‭ ‬الإثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬قال‭ ‬الحزب‭ ‬إن‭ ‬الطويل‭ ‬التحق‭ ‬بصفوفه‭ ‬عام‭ ‬1989،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عدّة‭ ‬ضد‭ ‬مواقع‭ ‬إسرائيلية‭ ‬إبان‭ ‬الوجود‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬2000،‭ ‬وأخرى‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬إٍسرائيل،‭ ‬منها‭ ‬عملية‭ ‬أسر‭ ‬جنديين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬مدمّرة‭ ‬بين‭ ‬الحزب‭ ‬وإسرائيل‭. ‬

وقال‭ ‬الحزب‭ ‬إن‭ ‬الطويل‭ ‬‮«‬قاد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬مواقع‭ ‬وانتشار‭ ‬جيش‭ ‬العدوّ‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬جنوباً‭. ‬كما‭ ‬قاد‭ ‬‮«‬العديد‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬النوعية‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬حيث‭ ‬يقاتل‭ ‬الحزب‭ ‬دعماً‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2013‭.‬

وشدّد‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬نعيم‭ ‬قاسم‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬اغتيال‭ ‬القادة،‭ ‬وبينهم‭ ‬الطويل‭ ‬‮«‬القائد‭ ‬في‭ ‬كتيبة‭ ‬الرضوان‭ (‬المعروفة‭ ‬بأنها‭ ‬وحدة‭ ‬النخبة‭ ‬في‭ ‬الحزب‭) ‬الذي‭ ‬عمل‭ ‬وضحّى‭ ‬في‭ ‬الساحات‭ ‬المختلفة‮»‬،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يكون‭ ‬محطة‭ ‬تراجع‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬محطة‭ ‬دفع‭ ‬للمقاومة‮»‬‭. ‬

ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬تشهد‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تبادلا‭ ‬يوميا‭ ‬للقصف‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬والجيش‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬ويعلن‭ ‬الحزب‭ ‬استهداف‭ ‬مواقع‭ ‬ونقاط‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬‮«‬إسناداً‮»‬‭ ‬لغزة،‭ ‬بينما‭ ‬يردّ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بقصف‭ ‬جوي‭ ‬ومدفعي‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬يستهدف‭ ‬‮«‬بنى‭ ‬تحتية‮»‬‭ ‬للحزب‭ ‬وتحركات‭ ‬مقاتلين‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭. ‬

وأفاد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تسلّل‭ ‬طائرات‭ ‬معادية‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬صباح‭ ‬أمس‮»‬،‭ ‬و«إطلاق‭ (‬صواريخ‭) ‬اعتراضية‭ ‬تجاه‭ ‬أهداف‭ ‬جوية‭ ‬معادية‭ ‬عبرت‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬الى‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭. ‬وأطلقت‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬لدعوة‭ ‬السكان‭ ‬الى‭ ‬الاختباء‭. ‬واستهدف‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬سيارة‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الغندورية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭. ‬وأوقع‭ ‬القصف‭ ‬‮«‬ثلاثة‭ ‬قتلى‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬متحفظاً‭ ‬عن‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬نعى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬ثلاثة‭ ‬مقاتلين‭.‬

وبذلك،‭ ‬يرتفع‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الحدود‭ ‬الى‭ ‬185‭ ‬شخصاً،‭ ‬بينهم‭ ‬139‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬الحزب،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬جمعتها‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وأحصى‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬مقتل‭ ‬14‭ ‬شخصاً‭ ‬بينهم‭ ‬تسعة‭ ‬عسكريين‭. ‬وتصاعدت‭ ‬الخشية‭ ‬من‭ ‬توسّع‭ ‬نطاق‭ ‬التصعيد‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬العاروري‭ ‬في‭ ‬بيروت‭.

‬وزار‭ ‬بيروت‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬مسؤولون‭ ‬غربيون‭ ‬حضّوا‭ ‬على‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬وتجنّب‭ ‬حصول‭ ‬تصعيد‭ ‬إضافي‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولبنان‭.‬