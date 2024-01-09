الصحة العالمية: الأطقم الطبية والمرضى يفرون من مستشفيات جنوب غزة مع احتدام القتال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولا‭ ‬يعمل‭ ‬إلا‭ ‬ثلث‭ ‬مستشفيات‭ ‬غزة‭ ‬تقريبا،‭ ‬وبعضها‭ ‬يعمل‭ ‬جزئيا‭ ‬فقط،‭ ‬نتيجة‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬شهور‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حملة‭ ‬عسكرية‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

والقتال‭ ‬محتدم‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬وجنوب‭ ‬غزة‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬كاهل‭ ‬المستشفيات‭ ‬المثقلة‭ ‬بالأعباء‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مفتوحة‭. ‬

وقال‭ ‬شون‭ ‬كيسي‭ ‬منسق‭ ‬فرق‭ ‬الطوارئ‭ ‬الطبية‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لمؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬عبر‭ ‬رابط‭ ‬فيديو‭: ‬‮«‬ما‭ ‬نراه‭ ‬حول‭ ‬مستشفى‭ ‬الأقصى‭ ‬ومن‭ ‬تكثيف‭ ‬للأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬غزة‭ ‬الأوروبي‭ ‬و‭(‬مستشفى‭) ‬ناصر‭ ‬يثير‭ ‬قلقا‭ ‬حقيقيا‮»‬‭. ‬

وأردف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نخسر‭ ‬هذه‭ ‬المرافق‭ ‬الصحية‭. ‬يجب‭ ‬حمايتها‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭. ‬إنها‭ ‬الخط‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الثانوية‭ ‬والأخيرة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬الشمال‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب،‭ ‬وهي‭ ‬تسقط‭ ‬مستشفى‭ ‬تلو‭ ‬الآخر‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬المرضى‭ ‬يخاطرون‭ ‬بحياتهم‭ ‬كي‭ ‬يصلوا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬بجنوب‭ ‬القطاع‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بسبب‭ ‬استمرار‭ ‬القتال‭. ‬وذكرت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬أنه‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬جراحية‭ ‬غير‭ ‬ضرورية‭ ‬لبتر‭ ‬الأطراف‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭ ‬إنقاذ‭ ‬هذه‭ ‬الأطراف‭. ‬وقال‭ ‬ريك‭ ‬بيبركورن،‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وشون‭ ‬كيسي‭ ‬منسق‭ ‬فريق‭ ‬الطوارئ‭ ‬الطبي‭ ‬التابع‭ ‬للمنظمة‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬أسبابا‭ ‬عديدة‭ ‬لذلك‭. ‬وتحدث‭ ‬كلاهما‭ ‬إلى‭ ‬الصحفيين‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬عبر‭ ‬رابط‭ ‬فيديو‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬ومدينة‭ ‬رفح‭ ‬بجنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬كيسي‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يتاح‭ ‬للمصابين‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬بسبب‭ ‬القتال‭ ‬الدائر‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬نقصا‭ ‬في‭ ‬المتخصصين،‭ ‬مثل‭ ‬جراحي‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭. ‬ووفقا‭ ‬لبيبركورن،‭ ‬فإن‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬36‭ ‬مستشفى‭ ‬تعمل‭ ‬حاليا‭ ‬بشكل‭ ‬جزئي‭. ‬كما‭ ‬توجد‭ ‬ثلاثة‭ ‬مستشفيات‭ ‬ميدانية‭.‬

واكتشف‭ ‬كيسي‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬لمستشفى‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬غزة‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬أن‭ ‬70‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬موظفيه‭ ‬تركوا‭ ‬وظائفهم‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬مئات‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬جيدة‭ ‬تسمح‭ ‬لهم‭ ‬بالفرار‭ ‬فعلوا‭ ‬نفس‭ ‬الشيء‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الليلة‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬بخان‭ ‬يونس‭ ‬انضموا‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬المكدسين‭ ‬في‭ ‬الملاجئ‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭. ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬سوى‭ ‬طبيب‭ ‬واحد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬من‭ ‬مصابي‭ ‬الحروق‭ ‬هناك‭. ‬

وأردف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لا‭ ‬نزال‭ ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬الصحي‭ ‬يعاني،‭ ‬ولا‭ ‬يستطيع‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬عملهم‭ ‬لرعاية‭ ‬المرضى‭ ‬لأنهم‭ ‬يخشون‭ ‬على‭ ‬حياتهم‭... ‬المرضى‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬يخشون‭ ‬من‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬لأنهم‭ ‬قد‭ ‬يموتون‭ ‬في‭ ‬الطريق‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نشهد‭ ‬انهيار‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬بوتيرة‭ ‬سريعة‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ريك‭ ‬بيبيركورن‭ ‬ممثل‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬إن‭ ‬توصيل‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬غزة‭ ‬أصبح‭ ‬صعبا‭ ‬على‭ ‬المنظمة‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نشهد‭ ‬مجالا‭ ‬إنسانيا‭ ‬معقدا‭ ‬ومنكمشا‭ ‬بسبب‭ ‬امتداد‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭ ‬وصعوبة‭ ‬العمل‭ ‬به‮»‬‭. ‬

‭ ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬سلمت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬انالينا‭ ‬بيربوك‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬المصري‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬أطنان‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬العينية‭ ‬المخصصة‭ ‬للسكان‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وهبطت‭ ‬بيربوك‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬العريش‭ ‬عاصمة‭ ‬محافظة‭ ‬شمال‭ ‬سيناء،‭ ‬حيث‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬القاهرة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬نقل‭ ‬طراز‭ ‬ايه400‭ ‬إم‭ ‬تابعة‭ ‬لسلاح‭ ‬الجو‭. ‬وتعتزم‭ ‬بيربوك‭ ‬التوجه‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬الحدودية‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وجنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬كيلومترا‭ ‬غربي‭ ‬العريش‭. ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬بيربوك‭ ‬لرفح‭ ‬تم‭ ‬الإبقاء‭ ‬عليها‭ ‬قيد‭ ‬السرية‭ ‬لأسباب‭ ‬أمنية‭.‬