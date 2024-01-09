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دراسة اكتوارية حديثة عن صناديق التقاعد قريبا

1/9/2024 7:11:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وزير المالية للنواب: هدفنا تمديد عمر الصناديق

عودة الزيادة السنوية للمتقاعدين حال تحقيق فوائض في الصناديق


أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استدامة‭ ‬صناديق‭ ‬التقاعد،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وعلينا‭ ‬عبء‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أمس‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬طرح‭ ‬مناقشة‭ ‬عامة‭ ‬بشأن‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وكذا‭ ‬خطوات‭ ‬الحكومة‭ ‬لإعادة‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬للمتقاعدين‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭: ‬أقولها‭ ‬بكل‭ ‬صراحة،‭ ‬أنا‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬مسنود‭ ‬بشيء‭ ‬لم‭ ‬يحظ‭ ‬وزراء‭ ‬المالية‭ ‬السابقون‭ ‬به،‭ ‬هو‭ ‬النواب،‭ ‬الذين‭ ‬يعتبرون‭ ‬شركاء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العمل،‭ ‬وما‭ ‬نقوم‭ ‬به‭ ‬يدا‭ ‬بيد‭ ‬معكم‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬موجودا‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬وهذا‭ ‬الحرص‭ ‬والروح‭ ‬الموجودة‭ ‬والتعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬سيوصلنا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬الخير‭.‬


وأضاف‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬السنة‭ ‬الحالية‭ ‬2024‭ ‬كانت‭ ‬سنة‭ ‬نفاذ‭ ‬الصندوق‭ ‬العام‭ ‬للتقاعد،‭ ‬عندما‭ ‬بدأنا‭ ‬بالإصلاحات‭ ‬التقاعدية‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬وتم‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والدراسات،‭ ‬وتم‭ ‬وضع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإصلاحات‭ ‬المقترحة،‭ ‬وعندما‭ ‬تسلمتها‭ ‬الحكومة‭ ‬وضعتها‭ ‬أمام‭ ‬المجلس،‭ ‬منها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬الطارئة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬معالجتها‭ ‬فورا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أمور‭ ‬أخرى،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬اعتمدت‭ ‬كل‭ ‬الإصلاحات‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬لامتدت‭ ‬سنة‭ ‬النفاذ‭ ‬إلى‭ ‬2086،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬بعد‭ ‬النقاش‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬حينها‭ ‬كان‭ ‬التمديد‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2034‭.‬

وكشف‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬عن‭ ‬انتظار‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة‭ ‬الاكتوارية‭ ‬المحدثة‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬صناديق‭ ‬التقاعد،‭ ‬وعندما‭ ‬تصل‭ ‬سيتم‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بكل‭ ‬شفافية‭ ‬وبروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد،‭ ‬للنقاش،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬كيفية‭ ‬تمديد‭ ‬عمر‭ ‬الصناديق،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتفق‭ ‬عليه‭ ‬جميعا‭.‬

وتطرق‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬العمل‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتطوير‭ ‬استثمارات‭ ‬الهيئة،‭ ‬وتطوير‭ ‬الأصول،‭ ‬وتطوير‭ ‬آليات‭ ‬الاستثمار،‭ ‬وتطوير‭ ‬آليات‭ ‬الرقابة،‭ ‬وهذا‭ ‬عمل‭ ‬مستمر،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الرقابي‭ ‬يساعدنا‭ ‬في‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح،‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬عمل‭ ‬كامل‭.‬

وقال‭: ‬ليست‭ ‬العوائد‭ ‬الاستثمارية‭ ‬فقط‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬ستمدد‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬الصناديق،‭ ‬ولكنها‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬تمديد‭ ‬عمر‭ ‬الصناديق،‭ ‬ولكن‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬عمل‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬الناحية‭ ‬الاستثمارية‭.‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسات‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬سيتم‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المجلس‭ ‬لإنجاز‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬المواطن‭.‬

وبشأن‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬3 % ‭ ‬أوضح‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬الإصلاحات‭ ‬التقاعدية‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الزيادة‭ ‬ولكن‭ ‬تم‭ ‬ربطها‭ ‬بوجود‭ ‬فوائض،‭ ‬لذا‭ ‬فمن‭ ‬المهم‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬مجلسكم‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الفوائض،‭ ‬وهذا‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬الدراسة‭ ‬الاكتوارية‭ ‬التي‭ ‬يجري‭ ‬العمل‭ ‬عليها‭ ‬الآن،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬تسرع‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الفوائض‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهدف‭ ‬الأكبر‭ ‬وهو‭ ‬تمديد‭ ‬عمر‭ ‬الصناديق‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬بطرق‭ ‬ذات‭ ‬شفافية‭ ‬عالية،‭ ‬وكذلك‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬لأننا‭ ‬شركاء‭ ‬في‭ ‬إيصال‭ ‬المعلومات‭ ‬والخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬والفرص‭ ‬للمواطنين،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخطط‭ ‬التي‭ ‬تتبناها‭ ‬الحكومة‭ ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬ومع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬نستطيع‭ ‬إيصال‭ ‬هذه‭ ‬الخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬الواعدة‭ ‬للمواطنين‭ ‬ونقدم‭ ‬شرحا‭ ‬صحيحا‭ ‬لها،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬مهمة‭ ‬الحكومة‭ ‬توفير‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

وبشأن‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬لفت‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الشفافية‭ ‬الكبيرة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بشأن‭ ‬الأراضي‭ ‬المطروحة‭ ‬للاستثمار‭ ‬حتى‭ ‬نستثمر‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وهذا‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬لدى‭ ‬هيئة‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المدن‭ ‬الجديدة،‭ ‬وزيادة‭ ‬وتيرة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

وحول‭ ‬مبنى‭ ‬التأمينات‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬قرارا‭ ‬كي‭ ‬تنشئ‭ ‬هيئة‭ ‬التأمين‭ ‬مقرا‭ ‬لها‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يدفعوا‭ ‬ايجارا،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬موارد‭ ‬لهم،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬التوجه‭ ‬الذي‭ ‬يسيرون‭ ‬فيه‭ ‬حاليا‭.‬

وبشأن‭ ‬المستحقات‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬للهيئة‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والادارية‭ ‬أوضح‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬لتسديد‭ ‬هذه‭ ‬الالتزامات،‭ ‬وأننا‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتحديث‭ ‬هذا‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني،‭ ‬مثلما‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحصيل‭ ‬جميع‭ ‬الالتزامات‭ ‬من‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬الصناديق‭.‬

وحول‭ ‬حجم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والمحفظة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬أوضح‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬الصندوق‭ ‬به‭ ‬عجوزات‭ ‬نقدية،‭ ‬ويتم‭ ‬تغطية‭ ‬العجوزات‭ ‬من‭ ‬محفظة‭ ‬الاستثمار،‭ ‬وعلينا‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحيحة‭ ‬للتقليل‭ ‬من‭ ‬العجوزات‭ ‬ونمدد‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬الصناديق‭ ‬حتى‭ ‬تصل‭ ‬المحفظة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬إلى‭ ‬الاستقرار‭ ‬والنمو،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬شهد‭ ‬تحقيق‭ ‬عوائد‭ ‬استثمارية‭ ‬ضمن‭ ‬المحفظة‭ ‬وستدرج‭ ‬في‭ ‬القوائم‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬ستعرض‭ ‬على‭ ‬مجلسكم‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬العالمية‭ ‬كان‭ ‬ذا‭ ‬عوائد‭ ‬سلبية‭ ‬في‭ ‬المؤشرات‭ ‬المالية‭ ‬والصناديق،‭ ‬حتى‭ ‬الصناديق‭ ‬السيادية‭ ‬العالمية‭ ‬حققت‭ ‬عوائد‭ ‬سلبية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬كله‭.‬

وشدد‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬التوافق‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬وتيرة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬محفظة‭ ‬أراضي‭ ‬التأمينات،‭ ‬وتم‭ ‬تكليف‭ ‬الفريق‭ ‬بالتوسع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬وزيادة‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬واستغلال‭ ‬البرامج‭ ‬الجديدة‭ ‬ومنصة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تفعيل‭ ‬هذه‭ ‬المحفظة‭ ‬لإدخال‭ ‬إيرادات‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الصندوق‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬الانفتاح‭ ‬على‭ ‬التجارب‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬الفائدة‭ ‬بحسب‭ ‬احتياج‭ ‬البحرين،‭ ‬مع‭ ‬استكمال‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬ستعرض‭ ‬على‭ ‬المجلس،‭ ‬بهدف‭ ‬مد‭ ‬عمر‭ ‬الصناديق،‭ ‬وتقليل‭ ‬العجوزات‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوائض‭ ‬لإعادة‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية،‭ ‬وهذا‭ ‬بالعمل‭ ‬المشترك،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وكلنا‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬النجاح‭ ‬سيتحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬المنسجم‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬رقابة‭ ‬قوية‭ ‬ومتابعة‭ ‬لتحسين‭ ‬وتطوير‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬ستقوم‭ ‬به‭ ‬الهيئة‭ ‬والشركات‭ ‬الاستثمارية‭. ‬واستذكر‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬هنالك‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬3‭ ‬لجان‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬التقاعد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬وعام‭ ‬2017،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬وهنالك‭ ‬آلاف‭ ‬الأوراق‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تقديمها‭ ‬ويعد‭ ‬جهد‭ ‬كبير‭ ‬ومشكور‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الذي‭ ‬ساهموا‭ ‬فيه،‭ ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الرقابي‭ ‬يلعب‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الصناديق‭ ‬ومكتسبات‭ ‬الصناديق‭. ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬إقرار‭ ‬الميزانية‭ ‬الأخيرة‭ ‬برغم‭ ‬الصعوبات‭ ‬والتحديات‭ ‬التمويلية‭ ‬أخذ‭ ‬بالاعتبار‭ ‬الزيادات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بنود‭ ‬الدعم‭ ‬وكذلك‭ ‬هنالك‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬اجتماعي‭ ‬تغطي‭ ‬فئة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المتقاعدين‭ ‬وهذا‭ ‬مهم‭ ‬جدًا،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬الفعلي‭ ‬هو‭ ‬وصول‭ ‬الصناديق‭ ‬لعدم‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬دعمها‭. ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬برامج‭ ‬قائمة‭ ‬لدعم‭ ‬المواطنين،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هنالك‭ ‬عملا‭ ‬كبيرا‭ ‬لإعادة‭ ‬توجيه‭ ‬الدعم‭ ‬إلى‭ ‬مستحقيه‭ ‬ووضع‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬الصحيحة‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العمل،‭ ‬وأي‭ ‬احتياج‭ ‬موجود‭ ‬نقره‭ ‬من‭ ‬الميزانيات‭ ‬مع‭ ‬المجلس،‭ ‬وهذا‭ ‬يكون‭ ‬عملا‭ ‬مشتركا‭ ‬ويمرر‭ ‬بالتشريعات‭.‬


الرئيس التنفيذي لشركة «أصول»: 4.2% عوائد الاستثمار في ٢٠٢٣

قال‭ ‬عبدالله‭ ‬كمال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬أصول‮»‬‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬مارينا‮»‬‭ ‬إن‭ ‬البداية‭ ‬الفعلية‭ ‬لمشروع‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬مارينا‮»‬‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬أعمال‭ ‬الدفان‭ ‬والأعمال‭ ‬الخرسانية‭ ‬للأساسات‭. ‬ومع‭ ‬حلول‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬وجائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬تأخرت‭ ‬بعض‭ ‬مراحل‭ ‬المشروع،‭ ‬لكن‭ ‬خلال‭ ‬عامي‭ ‬2021‭ ‬و2022‭ ‬تم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬مناقصات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتطوير‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭.‬

وأضاف‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أمس‭ ‬أننا‭ ‬انتهينا‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬من‭ ‬فرز‭ ‬الأراضي‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقات‭ ‬المطلوبة‭ ‬للبناء،‭ ‬وخلال‭ ‬2023‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬للمشروع‭ ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬الإنشائية‭ ‬له،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬المجمع‭ ‬التجاري‭ ‬والمطاعم‭ ‬والنادي‭ ‬البحري‭ ‬سيتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬2025،‭ ‬والجزء‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬الذي‭ ‬يشمل‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬سيتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬2026‭.‬

وكشف‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬للبيع‭ ‬خلال‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬وكان‭ ‬الاقبال‭ ‬جيدا،‭ ‬وتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬بيع‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬للوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬وتم‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬للوحدات‭ ‬السكنية،‭ ‬والطلب‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬جيد‭ ‬جدا،‭ ‬وخاصة‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬الساحل‭ ‬الشرقي‭ ‬للمنامة،‭ ‬وسيكون‭ ‬إحدى‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬الجديدة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبشأن‭ ‬الأداء‭ ‬الاستثماري‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬الصندوق‭ ‬الاستثماري‭ ‬للهيئة‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬العوائد‭ ‬الاستثمارية‭ ‬منذ‭ ‬إنشاء‭ ‬شركة‭ ‬أصول‭ ‬كانت‭ ‬إيجابية،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬متوسط‭ ‬العوائد‭ ‬6‭.‬1 % ،‭ ‬ولكن‭ ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬كانت‭ ‬سنة‭ ‬استثنائية‭ ‬طبقا‭ ‬لمؤشرات‭ ‬كل‭ ‬الأسواق،‭ ‬والأداء‭ ‬الاستثماري‭ ‬لكل‭ ‬الصناديق‭ ‬السيادية‭ ‬الأخرى،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬الصندوق‭ ‬الاستثماري‭ ‬النرويجي‭ -‬14 % ،‭ ‬والصندوق‭ ‬السويدي‭ -‬11 % ،‭ ‬موضحا‭ ‬أننا‭ ‬نستثمر‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬وأداؤنا‭ ‬يتوازن‭ ‬معها،‭ ‬وكانت‭ ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬هي‭ ‬السنة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬نحقق‭ ‬فيها‭ ‬خسائر‭ ‬للصندوق‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬حققت‭ ‬المحفظة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التي‭ ‬نديرها‭ ‬عوائد‭ ‬استثمارية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬4‭.‬2 % ،‭ ‬وسوف‭ ‬تنعكس‭ ‬في‭ ‬القوائم‭ ‬المالية‭ ‬للهيئة،‭ ‬وستعرض‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بعد‭ ‬تدقيقها‭.‬

وبشأن‭ ‬شطب‭ ‬الشركات‭ ‬أو‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬أوضح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬أصول‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مبلغ‭ ‬17‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬ذكره‭ ‬هو‭ ‬استثمارات‭ ‬قديمة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬في‭ ‬شركات،‭ ‬ولكنها‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬محافظ‭ ‬استثمارات‭ ‬بديلة،‭ ‬وهذه‭ ‬الاستثمارات‭ ‬ذات‭ ‬مخاطر‭ ‬عالية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬وهذه‭ ‬الاستثمارات‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬0‭.‬5 % ‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬المحفظة‭.‬


وزير المالية: جار طرح 7 أراض إضافية عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬حلول‭ ‬جذرية‭ ‬لتمكين‭ ‬مجمع‭ ‬سترة‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬ريع،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬قائم‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬ويواجه‭ ‬تحديات،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تسير‭ ‬نحو‭ ‬طرح‭ ‬المجمع‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭.. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تعقيبه‭ ‬على‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أمس‭.‬

وشدد‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬منصة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬هي‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬تعامل‭ ‬الحكومة‭ ‬مع‭ ‬الأملاك‭ ‬الحكومية،‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬شفافة‭ ‬ومطروحة‭ ‬أمام‭ ‬الجميع،‭ ‬ويتمكن‭ ‬أي‭ ‬مستثمر‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬إليها‭ ‬محليا‭ ‬أو‭ ‬خارجيا،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬شهدت‭ ‬تداولا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬المحلي،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬طرح‭ ‬أي‭ ‬أرض‭ ‬من‭ ‬أراضي‭ ‬الحكومة‭ ‬عبر‭ ‬المنصة،‭ ‬ويتم‭ ‬مراجعتها‭ ‬بطريقة‭ ‬شفافة‭ ‬ثم‭ ‬تجري‭ ‬المزايدة‭ ‬عليها‭ ‬بطريقة‭ ‬شفافة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬المنصة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬الأسعار‭ ‬التي‭ ‬يطرحها‭ ‬السوق‭ ‬بصورة‭ ‬شفافة،‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬تم‭ ‬إرساء‭ ‬5‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬عبر‭ ‬المنصة،‭ ‬وجار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬7‭ ‬أراض‭ ‬إضافية‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقات‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية،‭ ‬وفق‭ ‬الآلية‭ ‬المطبقة‭ ‬في‭ ‬المنصة‭. ‬وأكد‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أهمية‭ ‬تفعيل‭ ‬كل‭ ‬الأملاك‭ ‬الحكومية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الإيرادات‭ ‬الحكومية‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬ويصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬المواطنين،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجمع‭ ‬سترة‭ ‬يشهد‭ ‬تحركا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إدخال‭ ‬شركاء‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬خاصة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬كمساهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اصلاح‭ ‬المبنى‭ ‬ليتم‭ ‬طرحه‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭ ‬بالطريقة‭ ‬الصحيحة،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬المواطنين‭ ‬والمنطقة‭ ‬وكل‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭.‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الخير‭ ‬لكل‭ ‬أهل‭ ‬البحرين،‭ ‬مهنئا‭ ‬كل‭ ‬أهالي‭ ‬سترة‭ ‬بإطلاق‭ ‬مشروع‭ ‬شرق‭ ‬سترة‭ ‬الاسكاني‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬بوجود‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬خلال‭ ‬أعياد‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬انطلاقة‭ ‬جديدة‭ ‬لانتعاش‭ ‬المنطقة‭ ‬وخدمة‭ ‬أهلها،‭ ‬والعمل‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭ ‬لرفع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬ومرافقها‭.
‬بدروها‭ ‬شددت‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬توجيه‭ ‬ريع‭ ‬مجمع‭ ‬سترة‭ ‬إلى‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬بسترة‭ ‬المسجلة‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وهي‭ ‬5‭ ‬جمعيات،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سترة‭ ‬عاصمة‭ ‬البلاد‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ولكن‭ ‬بجسر‭ ‬واحد‭ ‬وجزيرة‭ ‬بلا‭ ‬مرافق‭ ‬كافية‭ ‬أو‭ ‬واجهات‭ ‬بحرية‭ ‬ومدينة‭ ‬أسماك‭ ‬ولكن‭ ‬بلا‭ ‬سوق‭ ‬للأسماك،‭ ‬وسميت‭ ‬سترة‭ ‬لأنها‭ ‬مستورة‭ ‬بالخضرة‭ ‬ولكن‭ ‬لونها‭ ‬حيادي‭ ‬بدون‭ ‬خضرة،‭ ‬وأخرجت‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬لكن‭ ‬بلا‭ ‬ملاعب‭ ‬ولا‭ ‬استثمار‭ ‬لناديها‭ ‬الوحيد‭ ‬ولا‭ ‬ملاعب‭ ‬الفرجان‭.‬


الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين: استخدام 170 مليون دينار من صندوق التعطل لتمويل التقاعد الاختياري

أوضحت‭ ‬إيمان‭ ‬المرباطي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أن‭ ‬التقاعد‭ ‬الاختياري‭ ‬هو‭ ‬إحدى‭ ‬مبادرات‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬المصروفات‭ ‬والإيرادات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتم‭ ‬إعداد‭ ‬دراسات‭ ‬لهذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬ومصدر‭ ‬تمويله‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬4‭) ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬من‭ ‬التعطل‭ ‬بمبلغ‭ ‬230‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬مبلغ‭ ‬170‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬لمستحقات‭ ‬المتقاعدين‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬المعاشات‭ ‬والمكافآت‭ ‬بنسبة‭ ‬3 % ،‭ ‬ويوجد‭ ‬فائض‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الصناديق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استثمارها،‭ ‬وهذا‭ ‬البرنامج‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬13‭) ‬لسنة‭ ‬1975‭ ‬الذي‭ ‬تقضي‭ ‬أحكامه‭ ‬بإنهاء‭ ‬خدمة‭ ‬الموظف‭ ‬بإلغاء‭ ‬الوظيفة،‭ ‬وهذا‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬التقاعد‭ ‬الاختياري‭.‬


المعرفي: النادي البحري رافد حقيقي لصندوق التقاعد

أوضح‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬المعرفي‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬متفق‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬استدامة‭ ‬الصناديق،‭ ‬ولكن‭ ‬نؤكد‭ ‬أن‭ ‬المواطن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بعيدا‭ ‬كل‭ ‬البعد‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر،‭ ‬ولا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نأخذ‭ ‬شيئا‭ ‬من‭ ‬‮«‬مخبئ‭ ‬المتقاعد‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تعاون‭ ‬استثماري‭ ‬حقيقي‭ ‬بين‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬وممتلكات،‭ ‬الذراع‭ ‬الاستثماري‭ ‬للدولة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬النادي‭ ‬البحري‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬رافدا‭ ‬حقيقيا‭ ‬للصندوق،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.‬


كاظم: 72 ألف دينار إيجارات مقرات هيئة التأمين

قال‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬إن‭ ‬الأصول‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬214‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬والأصول‭ ‬المنقولة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬2.4‭ ‬مليار‭ ‬دينار،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬حلحلة‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاستثمارات‭ ‬في‭ ‬الهيئة،‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬جيب‭ ‬المواطن‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬والأخير،‭ ‬متسائلا‭: ‬هل‭ ‬وقف‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬سيحل‭ ‬مشكلة‭ ‬العجز‭ ‬بالهيئة‭ ‬وهناك‭ ‬الملايين‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬استثمارها؟

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬رغم‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬258‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬ولكنها‭ ‬انخفضت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬135‭ ‬مليونا‭ ‬فقط،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مصاريف‭ ‬شركتي‭ ‬أصول‭ ‬وأملاك‭ ‬تضاهي‭ ‬مصاريف‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين،‭ ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬مصاريفها‭ ‬الإدارية‭ ‬ورواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬8‭ ‬ملايين‭ ‬دينار،‭ ‬فإن‭ ‬مصاريف‭ ‬‮«‬أصول‮»‬‭ ‬و«أملاك‮»‬‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬ملايين‭ ‬دينار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬6‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬إيجارا‭ ‬لمقرات‭ ‬هذه‭ ‬الشركات،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬كلفة‭ ‬الإيجار‭ ‬شهريا‭ ‬72‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.. ‬هذه‭ ‬أموال‭ ‬تهدر‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬المواطنين‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬العجز‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬237‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬أن‭ ‬تتابع‭ ‬ما‭ ‬اتخذته‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمعالجة‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭.‬

وتساءل‭ ‬عن‭ ‬عوائد‭ ‬مشروع‭ ‬البحرين‭ ‬مارينا؟‭ ‬داعيا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المواطنون‭ ‬شركاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬التأمين،‭ ‬وتكون‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬جهة‭ ‬المراقب‭.‬


الصالح: المتقاعد يسأل متى ستعود الزيادة؟

وصف‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬الصالح،‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بأنه‭ ‬رجل‭ ‬الوزارة‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الأمور‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬سؤال‭ ‬المواطن‭ ‬الدائم‭ ‬متى‭ ‬ستعود‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬إلى‭ ‬التقاعد‭ ‬بنسبة‭ ‬3 % ‭ ‬من‭ ‬جديد؟

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬إلزام‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بسداد‭ ‬اشتراكات‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬للعاملين‭ ‬الأجانب‭ ‬إلى‭ ‬هيئة‭ ‬التأمين‭ ‬سوف‭ ‬يوفر‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الأولى‭ ‬مبالغ‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬عودة‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬


الرفاعي: مقامرات استثمارية للهيئة

أشار‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الرفاعي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موضوع‭ ‬صناديق‭ ‬التقاعد‭ ‬أمر‭ ‬تحدث‭ ‬فيه‭ ‬السياسيون‭ ‬والاقتصاديون‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬عاما،‭ ‬والذين‭ ‬يحذرون‭ ‬من‭ ‬الخطورة‭ ‬على‭ ‬الصناديق‭ ‬التقاعدية‭ ‬بسبب‭ ‬المقامرات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬هيئة‭ ‬التأمين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الفاشلة‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬المشروعات‭ ‬الفاشلة‭.‬


بوعنق يقترح مد صناديق التقاعد بفارق أسعار النفط

أكد‭ ‬خالد‭ ‬بوعنق‭ ‬أن‭ ‬الإشكالية‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬سوء‭ ‬إدارة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬التأمين،‭ ‬لدينا‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأراضي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬مصاريف‭ ‬هيئة‭ ‬التأمين‭ ‬والايجارات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬وهي‭ ‬ما‭ ‬تعادل‭ ‬نسبة‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬للمتقاعدين‭. ‬واقترح‭ ‬تقليل‭ ‬خسائر‭ ‬صناديق‭ ‬التقاعد،‭ ‬متسائلا‭ ‬عن‭ ‬استثمارات‭ ‬الصناديق‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬2‭ ‬مليار‭ ‬دينار،‭ ‬مطالبا‭ ‬بمد‭ ‬الصناديق‭ ‬بفارق‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬إعادة‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية‭.‬


سرور يطالب بوقف تسييل أصول التأمينات

دعا‭ ‬النائب‭ ‬منير‭ ‬سرور‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬نزيف‭ ‬تسييل‭ ‬الأصول‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المربحة،‭ ‬منح‭ ‬المتقاعدين‭ ‬فرصا‭ ‬تحفيزية،‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬للعمل‭ ‬كمستشارين‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬مهن‭ ‬تخصصية‭ ‬بنظام‭ ‬الوقت‭ ‬المرن،‭ ‬تعجيل‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬الطلب‭ ‬النيابي‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬لإرجاع‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬3 % ،‭ ‬إعادة‭ ‬تبويب‭ ‬أولويات‭ ‬الصرف‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬السنوية،‭ ‬وتحديد‭ ‬سقف‭ ‬أدنى‭ ‬لمعاشات‭ ‬المتقاعدين‭ (‬750‭ ‬دينارا‭).‬

وذكر‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نحمل‭ ‬المواطنين‭ ‬العجز‭ ‬الاكتواري‭ ‬ونحرمهم‭ ‬من‭ ‬استحقاقاتهم‭ ‬للزيادة‭ ‬السنوية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬قرابة‭ ‬ثلث‭ ‬المتقاعدين‭ ‬يسكنون‭ ‬في‭ ‬منازل‭ ‬قديمة‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ترميم،‭ ‬و3‭.‬8 % ‭ ‬من‭ ‬المتقاعدين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬بيوت‭ ‬آيلة‭ ‬للسقوط،‭ ‬و83 % ‭ ‬من‭ ‬المتقاعدين‭ ‬يسددون‭ ‬أقساط‭ ‬وعليهم‭ ‬التزامات‭ ‬مالية‭ ‬تشمل‭ ‬قروض‭ ‬إسكانية‭ ‬وشخصية‭ ‬واستثمارية،‭ ‬وغالبية‭ ‬المتقاعدين‭ ‬يعيلون‭ ‬أسر‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬أشخاص،‭ ‬و70 % ‭ ‬من‭ ‬المتقاعدين‭ ‬يعيلون‭ ‬أسر،‭ ‬و50 % ‭ ‬من‭ ‬المتقاعدين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬مزمنة‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬المعدل‭ ‬الطبيعي‭ ‬لعدد‭ ‬المتقاعدين‭ ‬يتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬3 % ‭ ‬إلى‭ ‬5 % ،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬16‭.‬5 % ،‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬بسبب‭ ‬التقاعد‭ ‬الاختياري‭ ‬مما‭ ‬أثقل‭ ‬ميزانية‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬تخلصت‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬عبء‭ ‬مصاريف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬8025‭ ‬موظفا‭ ‬حكوميا‭ ‬وأصبحت‭ ‬عبئا‭ ‬على‭ ‬الصندوق‭.‬


الحسيني: أين تقرير البعبع الاكتواري؟

أكد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الحسيني‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬قامت‭ ‬بعملية‭ ‬جراحية‭ ‬قاسية،‭ ‬ولكن‭ ‬الخطة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬واضحة‭ ‬للمواطن،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المواطن‭ ‬شريكا‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬حتى‭ ‬يعرف‭ ‬متى‭ ‬ستبدأ‭ ‬ومتى‭ ‬ستنتهي؟‭ ‬وتساءل‭ ‬متى‭ ‬سينتهي‭ ‬عجز‭ ‬صناديق‭ ‬التقاعد؟‭ ‬فالموظف‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬قلق‭ ‬والمتقاعد‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬قلق‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكل‭ ‬ساخط‭ ‬على‭ ‬الصندوق‭ ‬وعلى‭ ‬المعالجات‭ ‬التي‭ ‬تمت،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬38‭ ‬أرضا‭ ‬لدى‭ ‬الهيئة‭ ‬غير‭ ‬مستثمرة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الارتباك‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬بالهيئة،‭ ‬متسائلا‭ ‬أين‭ ‬تقرير‭ ‬البعبع‭ ‬الاكتواري،‭ ‬كما‭ ‬تساءل‭ ‬عن‭ ‬مصير‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬النواب‭ ‬لإعادة‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية؟

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