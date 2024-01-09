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اختتام مؤتمر التراث الأثري لتقنيات الري وإدارة المياه في العالم الاسلامي

1/9/2024 7:11:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تدشين كتاب عن تكنولوجيا الريّ في العالم الإسلامي مايو القادم

كتبت‭ ‬مروة‭ ‬أحمد‭: ‬


اختتمت‭ ‬أمس‭ ‬فعاليات‭ ‬مؤتمر‭ ‬التراث‭ ‬الأثري‭ ‬لتقنيات‭ ‬الري‭ ‬وإدارة‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامي‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬برعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬بمسرح‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بمشاركة‭ ‬متحدثين‭ ‬مختصين‭ ‬ومهتمين‭ ‬بعلم‭ ‬الآثـار‭ ‬ووسـائل‭ ‬الريّ‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬والغربي،‭ ‬والذين‭ ‬أصدروا‭ ‬10‭ ‬توصيات‭.‬

وأكد‭ ‬البروفيسور‭ ‬تيموثي‭ ‬إنسول‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬إكستر‮»‬‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يشكّل‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬نحو‭ ‬إصدار‭ ‬كتاب‭ ‬يتضمن‭ ‬مخرجـات‭ ‬المؤتمر‭ ‬والذي‭ ‬سيكون‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬آثار‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الري‭ ‬وإدارة‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامي‮»‬،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬إطلاقه‭ ‬خلال‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مايو‭ ‬العام‭ ‬القادم‭.‬

وقد‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬الكتاب‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬تحريره،‭ ‬وتحرير‭ ‬د‭. ‬راشيل‭ ‬ماكلين‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬الآثـار‭ ‬بجامعة‭ ‬‮«‬إكستر‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬مديرة‭ ‬تحرير‭ ‬الكتاب‭ ‬ايضًا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مدير‭ ‬الآثـار‭ ‬والمتـاحف‭ ‬بهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬د‭. ‬سلـمان‭ ‬المحاري،‭ ‬وسيتضمن‭ ‬الكتاب‭ ‬17‭ ‬فصلًا‭ ‬مختلفًا‭ ‬بموضوعات‭ ‬نوعية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مقدمة‭ ‬بمجموع‭ ‬كلمات‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬170‭ ‬ألف‭ ‬كلمة‭ ‬و170‭ ‬رسما‭ ‬توضيحيا،‭ ‬وسيكون‭ ‬الكتاب‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬نسخة‭ ‬ملخّصة‭ ‬منه‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭.‬

وتم‭ ‬استعراض‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬سيضمها‭ ‬الكتاب،‭ ‬وذلك‭ ‬لإتاحة‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬المشاركين‭ ‬لتقديم‭ ‬أوراقهم‭ ‬البحثية‭ ‬المرتبطة‭ ‬به،‭ ‬وسيركز‭ ‬الكتاب‭ ‬على‭ ‬تنوّع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الريّ‭ ‬وإدارة‭ ‬المياه‭ ‬والذي‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬تفصيلية،‭ ‬وسيركز‭ ‬على‭ ‬موضوع‭ ‬تكامل‭ ‬الأدلة‭ ‬البيئية‭/ ‬الجيو‭ ‬أثرية‭ ‬الحيوية،‭ ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬مشاركة‭ ‬المعنيين‭ ‬بالمجال‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬المحلية‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬التجربة‭ ‬الحكومية،‭ ‬سيتناول‭ ‬الكتاب‭ ‬بابًا‭ ‬عن‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬تفسير‭ ‬وإدارة‭ ‬الآثـار‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكتاب‭ ‬سيتضمن‭ ‬موضوعًا‭ ‬عن‭ ‬احتمالية‭ ‬إعادة‭ ‬استخدام‭ ‬أنظمة‭ ‬الري‭ ‬الصعبة‭ ‬والمستحيلة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬السياقات،‭ ‬وفصلًا‭ ‬عن‭ ‬احتمالية‭ ‬استخدام‭ ‬علم‭ ‬الآثـار‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للإشارة‭ ‬إلى‭ ‬القيمة‭ ‬الأساسية‭ ‬للماء،‭ ‬وسيتحدث‭ ‬فصلٌ‭ ‬آخر‭ ‬عن‭ ‬الأنظمة‭ ‬الحديثة‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬الماء‭ ‬مخفيًا،‭ ‬وسيتم‭ ‬تخصيص‭ ‬فصل‭ ‬أخير‭ ‬عن‭ ‬علم‭ ‬آثار‭ ‬المياه،‭ ‬وسيتناول‭ ‬علم‭ ‬الآثار‭ ‬التطبيقي،‭ ‬والاهتمام‭ ‬بعلم‭ ‬الآثار‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬لمعرفة‭ ‬قيمة‭ ‬الماء‭.‬

وتقدّم‭ ‬المتحدثون‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬بمجموعة‭ ‬توصيات‭ ‬تمحورت‭ ‬حول‭ ‬ضرورة‭ ‬إيجاد‭ ‬اتحاد‭ ‬عام‭ ‬أو‭ ‬شبكة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الريّ‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬أو‭ ‬فرنسا‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تشجيع‭ ‬الباحثين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬لتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬بهذه‭ ‬الأنظمة‭ ‬لأهمية‭ ‬منهج‭ ‬التعاون‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬التوصية‭ ‬بإيجاد‭ ‬مشروع‭ ‬مشترك‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬المشتركين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬لاعتماد‭ ‬منهجية‭ ‬مختلفة،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬الزراعة‭ ‬السياحية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬وتعزيزها،‭ ‬وتمت‭ ‬التوصية‭ ‬بضرورة‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬البحث‭ ‬والدراسة‭ ‬في‭ ‬التقسيمات‭ ‬الإقليمية‭.‬

كما‭ ‬حثّ‭ ‬المتحدثون‭ ‬والمشاركون‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬مؤتمر‭ ‬عالمي‭ ‬ودولي‭ ‬لمتابعة‭ ‬نتائج‭ ‬مؤتمر‭ ‬التراث‭ ‬الأثري‭ ‬لتقنيات‭ ‬الري‭ ‬وإدارة‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وذلك‭ ‬بغاية‭ ‬حماية‭ ‬التاريخ‭ ‬التراثي‭ ‬لتقنيات‭ ‬الريّ‭ ‬وإدارة‭ ‬الري،‭ ‬واخيرًا‭ ‬تمت‭ ‬التوصية‭ ‬بدعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬والاشادة‭ ‬بالأنظمة‭ ‬ذات‭ ‬الممارسة‭ ‬والكفاءة‭ ‬والنظر‭ ‬إليها‭ ‬بجميع‭ ‬الأبعاد‭ ‬والنواحي‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬ممارسات‭ ‬مستدامة‭.‬

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