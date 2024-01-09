أشادوا بحصول ((السجون المفتوحة)) على الاعتماد الدولي الأمريكي..

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السجون المفتوحة والعقوبات البديلة عنوان احترام حقوق الإنسان في البحرين

أشادت‭ ‬فعاليات‭ ‬نيابية‭ ‬وحقوقية‭ ‬بالإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بحصولها‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولية‭ ‬للمساكن‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬بشكل‭ ‬دولي‭ ‬وذلك‭ ‬لبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجمعية‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الأمريكية‭ (‬ ACA ‭)‬،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يمثل‭ ‬انعكاسا‭ ‬لنتاج‭ ‬عمل‭ ‬مؤسسي‭ ‬منظم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دعا‭ ‬إليه‭ ‬دومًا‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأن‭ ‬الآليات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتطبيق‭ ‬دعم‭ ‬وتمويل‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬الآليات‭ ‬الداعمة‭ ‬والمؤثرة‭.‬





وأضافت‭ ‬الفعاليات‭ ‬أن‭ ‬حصول‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولية‭ ‬للمساكن‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬بشكل‭ ‬دولي‏‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الأمريكية‭ (‬ ACA ‭) ‬يؤكد‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بمنهج‭ ‬التطوير‭ ‬والسعي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات،‭ ‬بهدف‭ ‬ضمان‭ ‬حقوق‭ ‬النزلاء،‭ ‬ومدى‭ ‬تقيّد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بكافة‭ ‬الأسس‭ ‬والمعايير‭ ‬المتبعة‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التأهيل‭ ‬وإعادة‭ ‬الإدماج‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وقالت‭ ‬المحامية‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭: ‬في‭ ‬البداية‭ ‬نحن‭ ‬نعتز‭ ‬ونبارك‭ ‬بحصول‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وهذا‭ ‬نتاج‭ ‬عمل‭ ‬مؤسسي‭ ‬منظم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دعا‭ ‬إليه‭ ‬دومًا‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإن‭ ‬الآليات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتطبيق‭ ‬دعم‭ ‬وتمويل‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬الآليات‭ ‬الداعمة‭ ‬والمؤثرة‭.‬

ووجهت‭ ‬التهنئة‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬وإلى‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المعنيين‭ ‬على‭ ‬مجمع‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬العمل‭ ‬عليه‭ ‬للحرص‭ ‬على‭ ‬توافر‭ ‬وانطباق‭ ‬الشروط‭ ‬والمعايير‭ ‬العدلية‭ ‬والإنسانية،‭ ‬وإن‭ ‬هذا‭ ‬الاعتماد‭ ‬له‭ ‬دلالته‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬وعمل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وفق‭ ‬مبدأ‭ ‬التأهيل‭ ‬والإصلاح‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الوطني‭ ‬والدولي‭ ‬وبما‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬والصكوك‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬ونفخر‭ ‬بالكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬على‭ ‬الإنفاذ‭ ‬والتطبيق‭ ‬والذي‭ ‬أثمر‭ ‬نتائجه‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬وبما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬ورفعة‭ ‬الوطن‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬سبيكة‭ ‬خليفة‭ ‬الفضالة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وضع‭ ‬القواعد‭ ‬الرصينة‭ ‬لبناء‭ ‬منظومة‭ ‬أمنية‭ ‬تزخر‭ ‬بمبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تسخير‭ ‬مخرجات‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأمني‭ ‬لدفع‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بالجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إشراك‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ضمن‭ ‬المسؤوليات‭ ‬الوطنية‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إرساء‭ ‬قواعد‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭.‬

وأشادت‭ ‬الفضالة‭ ‬بحصول‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولية‭ ‬للمساكن‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬بشكل‭ ‬دولي،‏‭ ‬وذلك‭ ‬لبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجمعية‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الأمريكية‭ (‬ ACA ‭)‬،‭ ‬مبينةً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يعكس‭ ‬الحرص‭ ‬المتنامي‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بمشروع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬ومتابعته‭ ‬المستمرة‭ ‬لتطبيق‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬وأبرز‭ ‬مبادرات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ (‬بحريننا‭).‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬حصول‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولية‭ ‬للمساكن‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬بشكل‭ ‬دولي‏‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الأمريكية‭ (‬ ACA ‭) ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بمنهج‭ ‬التطوير‭ ‬والسعي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات،‭ ‬بهدف‭ ‬ضمان‭ ‬حقوق‭ ‬النزلاء،‭ ‬ومدى‭ ‬تقيّد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بكافة‭ ‬الأسس‭ ‬والمعايير‭ ‬المتبعة‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التأهيل‭ ‬وإعادة‭ ‬الإدماج‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

ونوّه‭ ‬الدرازي‭ ‬بجهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬برئاسة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وكذلك‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الدولي‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬والمراجعات‭ ‬الدقيقة‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الجمعية‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬على‭ ‬المعايير‭ ‬والأسس‭ ‬المقررة‭ ‬من‭ ‬قبلها‭.‬

كما‭ ‬أشادت‭ ‬غادة‭ ‬حميد‭ ‬حبيب‭ ‬رئيس‭ ‬مفوضية‭ ‬حقوق‭ ‬السجناء‭ ‬والمحتجزين‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لها‭ ‬بتسلم‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬شهادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولية‭ ‬للمساكن‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬بشكل‭ ‬دولي‏‭ ‬وذلك‭ ‬لبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الأمريكية‭ (‬ ACA ‭)‬،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬حصول‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬الدولية‭ ‬كأول‭ ‬جهة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وفي‭ ‬أقصر‭ ‬فترة‭ ‬تدقيق‭ ‬على‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭ ‬الجمعية‭ ‬الأمريكية‭ ‬له‭ ‬دلالات‭ ‬كثيرة؛‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬أنه‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬التقدم‭ ‬المطرد‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬البرامج‭ ‬والخطط‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬بتعزيز‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬الشرطي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ومجالات‭ ‬معاملة‭ ‬فئات‭ ‬النزلاء‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬شامل‭ ‬يعكس‭ ‬التوجهات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للمشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وأضافت‭ ‬رئيس‭ ‬المفوضية‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلةً‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وإداراتها‭ ‬العامة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بفئات‭ ‬النزلاء‭ ‬والمحبوسين‭ ‬احتياطيا‭ ‬والمحتجزين‭ ‬أولت‭ ‬اهتماما‭ ‬كبيرا‭ ‬للمشروعات‭ ‬الرائدة‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬المحلية‭ ‬والعربية‭ ‬والإقليمية‭ ‬لتطوير‭ ‬الرؤية‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الفئات‭ ‬عبر‭ ‬خطط‭ ‬منهجية‭ ‬ومدروسة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وتتكامل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬المستقلة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بهذه‭ ‬الفئات‭ ‬مثل‭ ‬المفوضية‭ ‬والأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬والمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬التي‭ ‬تنسق‭ ‬جهودها‭ ‬وخبراتها‭ ‬الاحترافية‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬للعمل‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬موحدة‭ ‬ترتقي‭ ‬بالظروف‭ ‬المعيشية‭ ‬والتأهيلية‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬يتحصل‭ ‬عليها‭ ‬النزلاء‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مفاهيم‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬والدمج‭ ‬المجتمعي‭ ‬لهذه‭ ‬الفئات‭ ‬وبما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬عليهم‭ ‬وعلى‭ ‬ذويهم‭ ‬والمجتمع‭ ‬ككل‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬علي‭ ‬الشهابي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬طبقت‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬للارتقاء‭ ‬بهذا‭ ‬المشروع‭.‬

وأشاد‭ ‬الشهابي‭ ‬بالخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬مجالات‭ ‬التأهيل‭ ‬وإعادة‭ ‬الإدماج‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬رضا‭ ‬إبراهيم‭ ‬منفردي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بشأن‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬التي‭ ‬منحت‭ ‬البحرين‭ ‬المكانة‭ ‬العالية‭ ‬دوليًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وثمن‭ ‬منفردي‭ ‬دعم‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬للمستفيدين‭ ‬للاندماج‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬والعودة‭ ‬التدريجية‭ ‬إلى‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخطط‭ ‬والسياسات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

كما‭ ‬أشادت‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لتنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬إيناس‭ ‬محمد‭ ‬الماجد‭ ‬بدعم‭ ‬واهتمام‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بمشروع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬مخرجات‭ ‬البرنامج‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬أهداف‭ ‬ورؤية‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬استحق‭ ‬أن‭ ‬ينال‭ ‬البرنامج‭ ‬شهادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬الاصلاحية‭ ‬الأمريكية‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬الدولي‭ ‬يؤكد‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬منظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬عبر‭ ‬التطبيق‭ ‬الأمثل‭ ‬للسياسة‭ ‬العقابية،‭ ‬والذي‭ ‬أحدث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬مؤكدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬الانجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لجهود‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬انعكس‭ ‬ايجابًا‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوليًا‭.‬

فيما‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التشريعية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬النائب‭ ‬محسن‭ ‬العسبول‭ ‬أن‭ ‬حصول‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجمعية‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الأمريكية‭ (‬ ACA ‭) ‬يؤكد‭ ‬نجاح‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭.‬

وأشاد‭ ‬النائب‭ ‬العسبول‭ ‬بتجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تبنت‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬وتطبيقه‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن‭ ‬بالعمل‭ ‬المستمر‭ ‬والدؤوب‭ ‬الذي‭ ‬تبذله‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬برئاسة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والمساهمة‭ ‬بشكل‭ ‬فعّال‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬المتميزة‭ ‬لمشروع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬مهنئًا‭ ‬بالإنجاز‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬مشروع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولية‭ ‬للمساكن‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجمعية‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الأمريكية‭ (‬ ACA ‭).‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬الحمادي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬مفوضي‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ (‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬زيارة‭ ‬أماكن‭ ‬الاحتجاز‭ ‬والمرافق‭): ‬نبارك‭ ‬لمملكتنا‭ ‬الغالية‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعباً‭ ‬بمناسبة‭ ‬الإنجاز‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬لبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وحصول‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولية‭ ‬للمساكن‭ ‬المجتمعية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجمعية‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الأمريكية‭ (‬ ACA ‭)‬؛‭ ‬وذلك‭ ‬كأول‭ ‬جهة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الدولي‭ ‬يعكس‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬التطور‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬مراتب‭ ‬متقدمة‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬واهتمام‭ ‬وحرص‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬وعلى‭ ‬الأخص‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭. ‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالجبار‭ ‬أحمد‭ ‬الطيب‭ ‬أستاذ‭ ‬القانون‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬لاتحاد‭ ‬الحقوقيين‭ ‬العرب‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الحقوقيين‭ ‬البحرينية‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬وقانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬يشكلان‭ ‬عنوان‭ ‬احترام‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة؛‭ ‬إذ‭ ‬انهما‭ ‬يمثلان‭ ‬آخر‭ ‬تطور‭ ‬محرز‭ ‬مؤثر‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الديمقراطي‭ ‬البحريني‭ ‬والحقوقي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

وقال‭: ‬قد‭ ‬مثلت‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬أساس‭ ‬ما‭ ‬نالته‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬إشادات‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطانية‭ ‬وتقرير‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬لعام‭ ‬2022،‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬نؤكد‭ ‬أن‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باتت‭ ‬من‭ ‬الممارسات‭ ‬الفضلى‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والغربية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاساليب‭ ‬العقابية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬التي‭ ‬تتواكب‭ ‬مع‭ ‬التوجه‭ ‬العالمي‭ ‬ناحية‭ ‬الحلول‭ ‬الودية‭ ‬والصلح‭ ‬والتصالح‭ ‬والوساطة‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬وهي‭ ‬وسائل‭ ‬تراعي‭ ‬الحالة‭ ‬النفسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬للمتهم‭ ‬أو‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه،‭ ‬وتخفف‭ ‬من‭ ‬انفاق‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬والسجون‭ ‬ومراكز‭ ‬التوقيف،‭ ‬كما‭ ‬تبث‭ ‬هذه‭ ‬الوسائل‭ ‬روح‭ ‬الألفة‭ ‬والأمل‭ ‬في‭ ‬المحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬بما‭ ‬يسهل‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬إدماجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬