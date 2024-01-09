حملة ميدانية على البيوت المهجورة في المحافظة الجنوبية قريبا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يعتزم مجلس بلدي الجنوبية شن حملة ميدانية على البيوت المهجورة في المحافظة الجنوبية وفق جدولة يقوم بها المختصون من جميع الجهات المعنية للوقوف على أمن وحماية القاطنين من تداعيات البيوت المهجورة في المنطقة.. صرح بذلك نائب رئيس مجلس بلدي الجنوبية عبدالله بوبشيت.
وقال إنه تم الاتفاق مع الجهات المختصة من خلال اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة، وذلك بحضور المختصين من وزارة الصحة والتسجيل العقاري والكهرباء والماء وبلدية المنطقة الجنوبية وشرطة المحافظة الجنوبية، حيث تمت مناقشة واستعراض ظاهرة البيوت المهجورة وما تمثله من خطر وتداعيات على أهالي المنطقة الجنوبية للتأكد من وضعها القانوني ومدى التزام ملاكها باشتراطات الحماية والأمن والسلامة وتطبيق القوانين والأنظمة بما يكفل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وأردف: كما تم الاتفاق على شنّ حملة ميدانية بشأن البيوت المهجورة وفقا لجدولة الزيارات الميدانية التي سيقوم بها المختصون من جميع تلك الجهات ذات العلاقة للوقوف على تلك البيوت واتخاذ اللازم بشأنها، مبيناً رصد حوالي 151 بيتا مهجورا بالمحافظة الجنوبية وأنه سيتم خلال الفترة القادمة إعلان موعد تلك الزيارات الميدانية.
وشدّد بوبشيت على ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للبيوت المهجورة من قبل المختصين ودعوة الملاك إلى المساهمة في مواجهة هذه الظاهرة التي تحمل أخطاراً صحية كبيرة فضلا عن أنها تشوه المظهر الحضاري للمدن.
يشار إلى أن مديرية شرطة المحافظة الجنوبية بالتعاون والتنسيق مع بلدية المنطقة الجنوبية نظمت حملات مماثلة في يونيو 2023 على المنازل المهجورة والمباني قيد الإنشاء للتأكد من وضعها القانوني ومدى التزام ملاكها باشتراطات الحماية والأمن والسلامة، وتم خلال تلك الحملات إخطار أصحاب المنازل المهجورة والمباني قيد الإنشاء بأهمية التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها مع استيفاء كافة المتطلبات الأمنية، فيما تم رصد عدد من المباني المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
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