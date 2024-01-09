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حملة ميدانية على البيوت المهجورة في المحافظة الجنوبية قريبا

1/9/2024 7:11:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)


يعتزم‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬شن‭ ‬حملة‭ ‬ميدانية‭ ‬على‭ ‬البيوت‭ ‬المهجورة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وفق‭ ‬جدولة‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬المختصون‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬وحماية‭ ‬القاطنين‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬البيوت‭ ‬المهجورة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.. ‬صرح‭ ‬بذلك‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬عبدالله‭ ‬بوبشيت‭.‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬المختصين‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬والكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وشرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬واستعراض‭ ‬ظاهرة‭ ‬البيوت‭ ‬المهجورة‭ ‬وما‭ ‬تمثله‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬وتداعيات‭ ‬على‭ ‬أهالي‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬وضعها‭ ‬القانوني‭ ‬ومدى‭ ‬التزام‭ ‬ملاكها‭ ‬باشتراطات‭ ‬الحماية‭ ‬والأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬وتطبيق‭ ‬القوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬تحقيق‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأرواح‭ ‬والممتلكات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭.‬

وأردف‭: ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬شنّ‭ ‬حملة‭ ‬ميدانية‭ ‬بشأن‭ ‬البيوت‭ ‬المهجورة‭ ‬وفقا‭ ‬لجدولة‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬التي‭ ‬سيقوم‭ ‬بها‭ ‬المختصون‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬تلك‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬البيوت‭ ‬واتخاذ‭ ‬اللازم‭ ‬بشأنها،‭ ‬مبيناً‭ ‬رصد‭ ‬حوالي‭ ‬151‭ ‬بيتا‭ ‬مهجورا‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وأنه‭ ‬سيتم‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬إعلان‭ ‬موعد‭ ‬تلك‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭. ‬

وشدّد‭ ‬بوبشيت‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬بالآثار‭ ‬السلبية‭ ‬للبيوت‭ ‬المهجورة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المختصين‭ ‬ودعوة‭ ‬الملاك‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬أخطاراً‭ ‬صحية‭ ‬كبيرة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أنها‭ ‬تشوه‭ ‬المظهر‭ ‬الحضاري‭ ‬للمدن‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬نظمت‭ ‬حملات‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬المنازل‭ ‬المهجورة‭ ‬والمباني‭ ‬قيد‭ ‬الإنشاء‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬وضعها‭ ‬القانوني‭ ‬ومدى‭ ‬التزام‭ ‬ملاكها‭ ‬باشتراطات‭ ‬الحماية‭ ‬والأمن‭ ‬والسلامة،‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الحملات‭ ‬إخطار‭ ‬أصحاب‭ ‬المنازل‭ ‬المهجورة‭ ‬والمباني‭ ‬قيد‭ ‬الإنشاء‭ ‬بأهمية‭ ‬التقيد‭ ‬بالقوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬استيفاء‭ ‬كافة‭ ‬المتطلبات‭ ‬الأمنية،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المباني‭ ‬المخالفة‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬حيالها‭.‬

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