الإسكان تُباشر هدم شقق إسكانية بالمحرق تجاوزت الـ40 عامًا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





باشرت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العُمراني‭ ‬صبـاح‭ ‬أمس‭ ‬بعمليات‭ ‬هدم‭ ‬الشقق‭ ‬السكنية‭ ‬المهجورة‭ ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬وبالتحديد‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬221‭ ‬في‭ ‬البسيتين‭ ‬والتي‭ ‬يبلغ‭ ‬عمرها‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬سنة،‭ ‬حيث‭ ‬انطلقت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬هدم‭ ‬عمارتين‭ ‬بعد‭ ‬استكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬وسيتم‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬الثالثة‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬بقية‭ ‬إجراءاتها‭.‬

وفي‭ ‬تفاصيل‭ ‬أخرى‭ ‬علمت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حوالي‭ ‬23‭ ‬عمارة‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬هدمها‭ ‬ويقطن‭ ‬فيها‭ ‬حوالي‭ ‬11‭ ‬عائلة‭ ‬تعود‭ ‬طلباتهم‭ ‬الاسكانية‭ ‬للعام‭ ‬2001‭ ‬والذين‭ ‬عبروّا‭ ‬عن‭ ‬شدّة‭ ‬رفضهم‭ ‬بترك‭ ‬شققهم‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬توفير‭ ‬وحدات‭ ‬اسكانية‭ ‬بديلة‭ ‬لهم‭.‬

وجاء‭ ‬قرار‭ ‬هدم‭ ‬الشقق‭ ‬الاسكانية‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬تخفيف‭ ‬معاناة‭ ‬القاطنين‭ ‬في‭ ‬محيطها‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬القوارض‭ ‬والحشرات‭ ‬وضعـاف‭ ‬النفوس‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كون‭ ‬هذه‭ ‬العمارات‭ ‬تجاوز‭ ‬عمرها‭ ‬الافتراضي‭ ‬وصار‭ ‬قرار‭ ‬هدمها‭ ‬لابد‭ ‬منه،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬دعت‭ ‬ممثلة‭ ‬الدائرة‭ ‬دلال‭ ‬المقهوي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬الإسراع‭ ‬بتوفير‭ ‬الوحدات‭ ‬المخصصة‭ ‬للأسر‭ ‬المتضررة‭ ‬وإخلاء‭ ‬عماراتها‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذًا‭ ‬لمشروع‭ ‬البسيتين‭ ‬الإسكاني‭.‬