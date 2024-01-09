الإسكان تُباشر هدم شقق إسكانية بالمحرق تجاوزت الـ40 عامًا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت
– مروة أحمد
باشرت وزارة الإسكان والتخطيط العُمراني صبـاح أمس بعمليات هدم الشقق السكنية المهجورة في المحرق وبالتحديد في مجمع 221 في البسيتين والتي يبلغ عمرها حوالي 40 سنة، حيث انطلقت الوزارة في هدم عمارتين بعد استكمال الإجراءات القانونية وسيتم البت في الثالثة بعد الانتهاء من بقية إجراءاتها.
وفي تفاصيل أخرى علمت «أخبار الخليج» أن هناك حوالي 23 عمارة من المفترض هدمها ويقطن فيها حوالي 11 عائلة تعود طلباتهم الاسكانية للعام 2001 والذين عبروّا عن شدّة رفضهم بترك شققهم إلا في حال توفير وحدات اسكانية بديلة لهم.
وجاء قرار هدم الشقق الاسكانية من باب تخفيف معاناة القاطنين في محيطها من معاناة القوارض والحشرات وضعـاف النفوس بالإضافة إلى كون هذه العمارات تجاوز عمرها الافتراضي وصار قرار هدمها لابد منه، ومن هذا المنطلق دعت ممثلة الدائرة دلال المقهوي عضو مجلس بلدي المحرق إلى الإسراع بتوفير الوحدات المخصصة للأسر المتضررة وإخلاء عماراتها وذلك تنفيذًا لمشروع البسيتين الإسكاني.
MENAFN09012024000055011008ID1107702166
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.