((النقل والمواصلات)) تطالب بتكثيف الرقابة على الرخص الثقيلة للأجانب وتخصيص مواقف للشاحنات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





دعت‭ ‬جمعية‭ ‬النقل‭ ‬والمواصلات‭ ‬إلى‭ ‬تكثيف‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الرخص‭ ‬الثقيلة‭ ‬للأجانب‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬إصدار‭ ‬لهم‭ ‬رخص‭ ‬مدة‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬بحسب‭ ‬القانون،‭ ‬وبعد‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬يتحولون‭ ‬إلى‭ ‬فيزا‭ ‬مرنة‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬آخر‭ ‬غير‭ ‬النقل،‭ ‬حيث‭ ‬يمارسون‭ ‬مهنة‭ ‬النقل‭ ‬الثقيل‭ ‬والمواصلات‭ ‬بكل‭ ‬أريحية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رقيب‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬المرئيات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬رفعها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بغية‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭. ‬وبحسب‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬النقل‭ ‬والمواصلات‭ ‬البحرينية‭ ‬أحمد‭ ‬ضيف‭ ‬فإن‭ ‬الجمعية‭ ‬تقدمت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بعدة‭ ‬مقترحات‭ ‬تخدم‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬والمواصلات،‭ ‬وأبرز‭ ‬المطالب‭ ‬كانت‭ ‬توفير‭ ‬الأراضي‭ ‬المؤجرة‭ ‬بعد‭ ‬شحّها‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬ميناء‭ ‬خليفة‭ ‬والمناطق‭ ‬الصناعية‭ ‬لأصحاب‭ ‬النقل‭ ‬واللوجستيك،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬ساحات‭ ‬إيواء‭ ‬للمركبات‭ ‬الثقيلة‭ ‬في‭ ‬المحافظات‭ ‬ومراقبة‭ ‬تأجير‭ ‬السجلات‭ ‬لنقل‭ ‬الركاب‭ ‬والمواصلات‭ ‬وتمديد‭ ‬العمر‭ ‬الافتراضي‭ ‬لأصحاب‭ ‬نقل‭ ‬الركاب‭ (‬الثقيل‭ ‬الداخلي‭) ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬الدراسة‭ ‬الموثقة‭ ‬بحسب‭ ‬طلب‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬النقل‭ ‬والمواصلات‭ ‬وأصحاب‭ ‬شركات‭ ‬نقل‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬بيد‭ ‬أنهم‭ ‬مازالوا‭ ‬ينتظرون‭ ‬تحقيقها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬ثمة‭ ‬ساحة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬صحافتنا‭ ‬المحلية‭ ‬لاستيعاب‭ ‬حوالي‭ ‬2000‭ ‬شاحنة‭ ‬بعد‭ ‬تحديد‭ ‬مساحتها‭ ‬ومواصفاتها‭ ‬لخدمة‭ ‬المركبات‭ ‬الثقيلة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬موعد‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬لها‭ ‬لم‭ ‬يتضح‭ ‬لنا‭ ‬بعد‭.‬

وتمنى‭ ‬ضيف‭ ‬أن‭ ‬تتفهم‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬مطالب‭ ‬الجمعية‭ ‬وتقوم‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬المناسبة‭ ‬تخفيفا‭ ‬لمعاناة‭ ‬أصحاب‭ ‬الشاحنات،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬ركن‭ ‬شاحناتهم‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المخصصة‭ ‬لها‭.‬