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ردّاً على سؤال برلماني من الشورية نانسي خضوري.. هيئة البحرين للثقافة والآثار:

1/9/2024 7:11:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الحرص على مواصلة دعم قطاع الثقافة والفنون وتحفيز الإبداع فيه

أكّدت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬مواصلة‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬حراك‭ ‬ثقافي‭ ‬وفني‭ ‬عريق،‭ ‬وذلك‭ ‬إيماناً‭ ‬بالدور‭ ‬الفاعل‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التقدم‭ ‬الحضاري‭ ‬والإنساني‭ ‬للمجتمعات‭.‬


وأضافت‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬البرلماني‭ ‬المقدّم‭ ‬من‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬نانسي‭ ‬دينا‭ ‬خضوري‭ ‬بشأن‭ ‬دعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬الفنانين‭ ‬أنّها‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬مجالاته‭ ‬المتعددة‭ ‬عبر‭ ‬دعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬الفنانين،‭ ‬بهدف‭ ‬تنمية‭ ‬الإبداع‭ ‬الفني‭ ‬وإطلاقه‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬الفنون‭.‬

وبخصوص‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭ ‬أوضحت‭ ‬الهيئة‭ ‬أنها‭ ‬تستهدف‭ ‬الموسيقى،‭ ‬الرسم‭ ‬والتشكيل،‭ ‬المسرح،‭ ‬الآداب‭ ‬والشعر،‭ ‬الغناء،‭ ‬الفنون‭ ‬الشعبية‭ ‬التراثية،‭ ‬اللغات،‭ ‬السينما،‭ ‬معارض‭ ‬الكتاب،‭ ‬نقل‭ ‬المعارف‭ ‬والترجمة،‭ ‬التصوير‭ ‬الفوتوغرافي،‭ ‬القصّة‭ ‬أو‭ ‬الرواية،‭ ‬الصناعات‭ ‬والحرف‭ ‬اليدوية‭ ‬التقليدية،‭ ‬والآداب‭.‬

أمّا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بدعم‭ ‬الموهوبين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الثقافية‭ ‬والفنية‭ ‬ورعايتهم‭ ‬وتكريمهم‭ ‬وتحفيز‭ ‬وتشجيع‭ ‬المواهب‭ ‬المختلفة،‭ ‬فقد‭ ‬بيّنت‭ ‬الهيئة‭ ‬أنّها‭ ‬تنفّذ‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬المتمثّلة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الإبداع‭ ‬وتنميته،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬النشاطات‭ ‬الثقافية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الجمعيات‭ ‬والمراكز‭ ‬الثقافية‭ ‬المسجلة‭ ‬وفق‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثـقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة،‭ ‬والسعي‭ ‬لتوفير‭ ‬فرص‭ ‬المشاركات‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭ ‬لها‭ ‬وتوفير‭ ‬الظروف‭ ‬المناسبة‭ ‬لإطلاق‭ ‬الطاقات‭ ‬الإبداعية‭ ‬والفنية‭ ‬لديها‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬تنمية‭ ‬الإبداعات‭ ‬الفنية‭ ‬والثقافية‭ ‬قالت‭ ‬الهيئة‭ ‬إنّها‭ ‬أطلقت‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬لتنمية‭ ‬هذه‭ ‬الإبداعات،‭ ‬منها‭ ‬جائزة‭ ‬لؤلؤة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تمثّل‭ ‬لفتة‭ ‬وفاء‭ ‬للشيخة‭ ‬لولوة‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بصفتها‭ ‬رائدة‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬العمل‭ ‬الثقافي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وجائزة‭ ‬البحرين‭ ‬للكتاب،‭ ‬وهي‭ ‬جائزة‭ ‬مستقلة‭ ‬تُمنح‭ ‬لصناع‭ ‬الثقافة،‭ ‬والمفكرين،‭ ‬والمبدعين،‭ ‬والناشرين،‭ ‬عن‭ ‬مساهماتهم‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التنمية،‭ ‬والتأليف،‭ ‬والترجمة‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬أثر‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬الحياة‭ ‬الثقافية‭ ‬والأدبية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

وشددت‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬وفق‭ ‬مرسوم‭ ‬إنشائها‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬ووفق‭ ‬مسؤولياتها‭ ‬المحددة‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬3‭) ‬ووفق‭ ‬الأدوات‭ ‬القانونية‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرئيات‭ ‬تباشر‭ ‬المسؤوليات‭ ‬والمهام‭ ‬التي‭ ‬ترتبط‭ ‬بدعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬وتطوير‭ ‬الإبداع‭ ‬والمبدعين‭ ‬في‭ ‬مجالاته‭ ‬المختلفة،‭ ‬كما‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬وزيادتها‭ ‬مستقبلاً‭ ‬لدعم‭ ‬واحتضان‭ ‬المواهب‭ ‬الفنية،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

وبشأن‭ ‬اللائحة‭ ‬النموذجية‭ ‬للنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الثقافية‭ ‬والفنية،‭ ‬أكّدت‭ ‬الهيئة‭ ‬أنّها‭ ‬صدرت‭ ‬استناداً‭ ‬لأحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثـقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة،‭ ‬وهي‭ ‬لائحة‭ ‬استرشادية‭ ‬يمكن‭ ‬للجمعيات‭ ‬المعنية‭ ‬أن‭ ‬تُجري‭ ‬عليها‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬تعديلات‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬إعداد‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬أنظمتها‭ ‬الأساسية،‭ ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يخالف‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭.‬

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