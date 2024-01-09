طيران الخليج توقّع اتفاقية دعم ورعاية دورة الألعاب المدرسية (البحرين 2024)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وقعت طيران الخليج - الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – اتفاقية دعم ورعاية دورة الألعاب المدرسية (البحرين 2024)، الذي تستضيفه مملكة البحرين خلال أكتوبر من العام الجاري، تحت الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وبحضور القبطان وليد العلوي الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، وقّع الاتفاقية كل من وائل مطر رئيس لجنة الدعم والرعاية بطيران الخليج، وإسحاق عبدالله إسحاق رئيس اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية.
وتأتي رعاية طيران الخليج لدورة الألعاب المدرسية في إطار سياستها الرامية إلى توحيد الجهود المشتركة لجذب المزيد من السياح والاستثمارات وتعزيز الأعمال التجارية الدولية في مملكة البحرين للنهوض بالاقتصاد الوطني بجانب الترويج للمملكة كوجهة سياحية، رياضية وتجارية وذلك من طريق استضافة الفعاليات المتنوعة.
وتقام دورة الألعاب المدرسية على مدى 10 أيام، بمشاركة أكثر من 80 دولة حول العالم، و5000 طالب، و25 رياضة مختلفة، وقد تم تخصيص 14 موقعًا لتنفيذ ألعاب الدورة وبرامجها المنوعة التي تشمل ألعاب القِوَى والسباحة والجمباز وكرة السلة الثلاثية والمبارزة والملاكمة والتايكواندو والمصارعة والكاراتيه والجودو وتنس الطاولة وتنس الريشة والتنس الأرضي وكرة اليد والطائرة والسباحة والرقص والشطرنج ورمي الرمح والسهام والألعاب البارالمبية، إلى جانب ألعاب الجمباز الإيقاعي والجمباز الفني والأيروبيكس.
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