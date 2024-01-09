Wednesday, 10 January 2024 05:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طيران الخليج توقّع اتفاقية دعم ورعاية دورة الألعاب المدرسية (البحرين 2024)

1/9/2024 3:18:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقعت طيران الخليج - الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – اتفاقية دعم ورعاية دورة الألعاب المدرسية (البحرين 2024)، الذي تستضيفه مملكة البحرين خلال أكتوبر من العام الجاري، تحت الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وبحضور القبطان وليد العلوي الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، وقّع الاتفاقية كل من وائل مطر رئيس لجنة الدعم والرعاية بطيران الخليج، وإسحاق عبدالله إسحاق رئيس اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية.
وتأتي رعاية طيران الخليج لدورة الألعاب المدرسية في إطار سياستها الرامية إلى توحيد الجهود المشتركة لجذب المزيد من السياح والاستثمارات وتعزيز الأعمال التجارية الدولية في مملكة البحرين للنهوض بالاقتصاد الوطني بجانب الترويج للمملكة كوجهة سياحية، رياضية وتجارية وذلك من طريق استضافة الفعاليات المتنوعة.
وتقام دورة الألعاب المدرسية على مدى 10 أيام، بمشاركة أكثر من 80 دولة حول العالم، و5000 طالب، و25 رياضة مختلفة، وقد تم تخصيص 14 موقعًا لتنفيذ ألعاب الدورة وبرامجها المنوعة التي تشمل ألعاب القِوَى والسباحة والجمباز وكرة السلة الثلاثية والمبارزة والملاكمة والتايكواندو والمصارعة والكاراتيه والجودو وتنس الطاولة وتنس الريشة والتنس الأرضي وكرة اليد والطائرة والسباحة والرقص والشطرنج ورمي الرمح والسهام والألعاب البارالمبية، إلى جانب ألعاب الجمباز الإيقاعي والجمباز الفني والأيروبيكس.

MENAFN09012024000055011008ID1107701862

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث