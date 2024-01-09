الملكة تلتقي سيدات وشباب وادي موسى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم وادي موسى، واطلعت على تجارب عدد من سيدات وشباب المنطقة في العمل التنموي والسياحي.
وشملت الزيارة موقع مساحة (ثقافات) ومطبخ إسراء وجمعية سيدات الأنباط التعاونية ومطعم أبو الياس.
وفي مستهل الزيارة تبادلت جلالتها الحديث مع القائمين على مساحة (ثقافات) ومطبخ اسراء، وقدم مؤسس (ثقافات) يوسف الفلاحات، نبذة عن بداية وأعمال المشروع الذي أشار إلى أنه يقوم على التشبيك مع جمعيات محلية تقدم خدمات مختلفة للسياح من طبخ ومخبوزات وخدمات فندقية ومنتجات تراثية وأعمال يدوية أردنية لإشراكهم بعيش التجربة الحياتية لأهالي المنطقة.
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