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الملكة تلتقي سيدات وشباب وادي موسى

1/9/2024 3:14:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم وادي موسى، واطلعت على تجارب عدد من سيدات وشباب المنطقة في العمل التنموي والسياحي.
وشملت الزيارة موقع مساحة (ثقافات) ومطبخ إسراء وجمعية سيدات الأنباط التعاونية ومطعم أبو الياس.
وفي مستهل الزيارة تبادلت جلالتها الحديث مع القائمين على مساحة (ثقافات) ومطبخ اسراء، وقدم مؤسس (ثقافات) يوسف الفلاحات، نبذة عن بداية وأعمال المشروع الذي أشار إلى أنه يقوم على التشبيك مع جمعيات محلية تقدم خدمات مختلفة للسياح من طبخ ومخبوزات وخدمات فندقية ومنتجات تراثية وأعمال يدوية أردنية لإشراكهم بعيش التجربة الحياتية لأهالي المنطقة.

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