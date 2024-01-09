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تحقيق يفجر مفاجأة حول تفجير شاحنة ذخائر جيش الاحتلال

1/9/2024 3:14:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تحقيقا أوليا للجيش يؤكد أن تفجير شاحنة الذخائر في البريج سببه إطلاق نار من دبابة إسرائيلية.
وكان جيش الاحتلال أعلن مقتل 5 عسكريين وإصابة 30 آخرين أمس الاثنين في انفجار شاحنة كانت تحوي مواد متفجرة معدة لتدمير أنفاق في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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