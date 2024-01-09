تحقيق يفجر مفاجأة حول تفجير شاحنة ذخائر جيش الاحتلال

تحقيق يفجر مفاجأة حول تفجير شاحنة ذخائر جيش الاحتلال
التاريخ
1/9/2024 3:14:33 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تحقيقا أوليا للجيش يؤكد أن تفجير شاحنة الذخائر في البريج سببه إطلاق نار من دبابة إسرائيلية.
وكان جيش الاحتلال أعلن مقتل 5 عسكريين وإصابة 30 آخرين أمس الاثنين في انفجار شاحنة كانت تحوي مواد متفجرة معدة لتدمير أنفاق في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
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