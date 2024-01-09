وزير الطاقة يشارك في مؤتمر دولي عن التعدين في الرياض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شارك وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، في أعمال الاجتماع الوزاري الدولي الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، في العاصمة السعودية الرياض.
ويأتي الاجتماع ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للتعدين، الذي افتتح اليوم الثلاثاء، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، ويستمر 3 أيام.
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