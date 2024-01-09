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وزير الطاقة يشارك في مؤتمر دولي عن التعدين في الرياض

1/9/2024 3:14:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شارك وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، في أعمال الاجتماع الوزاري الدولي الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، في العاصمة السعودية الرياض.


ويأتي الاجتماع ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للتعدين، الذي افتتح اليوم الثلاثاء، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، ويستمر 3 أيام.

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