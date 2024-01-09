التربية توضح حول امتحان التوجيهي يوم غد الاربعاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة ان عدد الطلبة المسجلين للتقدم لامتحانات الثانوية العامة، الدورة التكميلية 2024 يوم غد الأربعاء الموافق العاشر من كانون ثاني 2024 هو : "الجلسة الأولى 20708 ، الجلسة الثانية : 2024" .
وتمنى المساعفة لطلبتنا الأعزاء النجاح والتميز.
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