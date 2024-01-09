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التربية توضح حول امتحان التوجيهي يوم غد الاربعاء

1/9/2024 3:14:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة ان عدد الطلبة المسجلين للتقدم لامتحانات الثانوية العامة، الدورة التكميلية 2024 يوم غد الأربعاء الموافق العاشر من كانون ثاني 2024 هو : "الجلسة الأولى 20708 ، الجلسة الثانية : 2024" .

وتمنى المساعفة لطلبتنا الأعزاء النجاح والتميز.

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