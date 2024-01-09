Wednesday, 10 January 2024 05:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد منخفض الاربعاء .. منخفض جديد اقوى وابرد بهذا الموعد

1/9/2024 3:14:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت مواقع مختصة في اخبار الطقس ان البيانات تشير الى تدفق رياح باردة جداً صوب الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط اعتباراً من السبت القادم ، لينشأ على اثرها منخفض جوي بارد جداً ومكون من عدة جبهات ، ليؤثر على بلاد الشام ومصر والعراق وشمال السعودية بامطار اغزر واكثر شمولية من المنخفض الذي يسبقه يوم غد الاربعاء .

الى ذلك تتأثر المملكة تدريجياً مع ساعات مساء يوم غد الاربعاء، بكتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي، لذا تتكاثر كميات الغيوم وتتحول الاجواء ما بين غائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر في شمال المملكة تمتد تدريجياً في ساعات متأخرة من الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN09012024000208011052ID1107701841

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث