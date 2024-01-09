بعد منخفض الاربعاء .. منخفض جديد اقوى وابرد بهذا الموعد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت مواقع مختصة في اخبار الطقس ان البيانات تشير الى تدفق رياح باردة جداً صوب الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط اعتباراً من السبت القادم ، لينشأ على اثرها منخفض جوي بارد جداً ومكون من عدة جبهات ، ليؤثر على بلاد الشام ومصر والعراق وشمال السعودية بامطار اغزر واكثر شمولية من المنخفض الذي يسبقه يوم غد الاربعاء .

الى ذلك تتأثر المملكة تدريجياً مع ساعات مساء يوم غد الاربعاء، بكتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي، لذا تتكاثر كميات الغيوم وتتحول الاجواء ما بين غائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر في شمال المملكة تمتد تدريجياً في ساعات متأخرة من الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة