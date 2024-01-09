حزب الاتحاد الوطني يقيم حفل تأبين شهداء عين الحقيقة في فلسطين - صور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقام حزب الاتحاد الوطني الأردني مساء اليوم الثلاثاء، حفل تأبين لشهداء عين الحقيقة من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أقيم في مسرح عقل بلتاجي التابع لأمانة عمان الكبرى.

وحضر حفل التأبين عدد كبير من شيوخ ووجهاء العشائر والنشطاء الشباب ومن الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام.

وبدأ حفل التأبين بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين من المدنيين والصحفيين والإعلاميين الذي ارتقوا إثر مجازر الاحتلال في غزة.

وجرى عرض مقاطع فيديو تضمنت جهود الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة وجهود الأردن وعرض صور الصحفيين الشهداء الـ109 الذين استشهدوا في سبيل الحقيقة.

بدورهم أشاد وجهاء وشيوخ العشائر وعنهم الشيخ أيمن بداوي والشيخ عبدالكريم الحويان بالمواقف الأردنية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودور جلالة الملك الذي عمل منذ بداية الحرب باتجاه وقف العدوان على الأشقاء في قطاع غزة المحاصر وعن التضامن الأردني مع الأشقاء الفلسطينيين.

واستذكر الشيوخ في كلماتهم الشهداء الأردنيين الذين ارتقوا في سبيل الدفاع عن الحق على أرض فلسطين المحتلة وكان أول شهيد أردني هو كايد مفلح العبيدات.

وتضمن حفل التأبين رسالة مسجلة للصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح في قناة الجزيرة والذي فقد أفراد عائلته بقصف الاحتلال كان آخرهم نجله الصحفي حمزة الذي استشهد في استهداف الاحتلال له خلال تغطيته للأحداث في قطاع غزة.

ووصف الدحدوح الأوضاع في قطاع غزة بالصعبة والكارثية في ظل استمرار قصف الاحتلال للمدنيين والصحفيين هناك بالإضافة إلى الأثمان الكبيرة التي دفعها وما زال الصحفي الفلسطيني الذي يقوم بتغطية حقيقة ما يجري في غزة، متمنيا أن تكون دماء ابنه الشهيد الصحفي حمزة هي الدماء الأخيرة التي تنزف في هذه الحرب.

وشدد على أن ما يقوم به الاحتلال من استهداف ممنهج لن يثني الصحفيين عن مواصلة حمل الرسالة التي كفلتها ودعمتها كل المواثيق الدولية، معتبرا أن الصحافة أداة ليست سهلة ولها دور كبير وهي مهمة في نقل الحقائق وكشف زيف الاحتلال وجرائمه البشعة.

من جهته بين عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خالد القضاة أن الاحتلال عمد منذ بداية عدوانه على غزة إلى استهداف الصحفيين لطمس الحقيقة وإخفاء بشاعة جرائمه تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

وقال القضاة إن الصحفيين الفلسطينيين ضحوا كثيرا في سبيل نقل الحقيقة وعملوا في كل الظروف التي تهدد سلامتهم لافتا إلى ضرورة إيجاد مظلة عربية تحمي الصحفيين وتمنع المجرمين من الإفلات من العقاب.

واعتبر مدير مكتب قناة الجزيرة في الأردن حسن الشوبكي أن الصحفي في فلسطين يصبح هدفا لإسرائيل لأنها لا تريد أن تظهر الحقيقة للعالم من خلال وسائل الإعلام المهنية والحرة وأن حجم الاستهداف للصحفيين كبير ويدفعون ثمنا باهظا.

وقال الشوبكي إن إسرائيل تقوم بتهديد الصحفيين الفلسطينيين في غزة ليل نهار باستهدافهم واستهداف عائلاتهم لثنيهم عن كشف الحقائق وزيف الاحتلال الذي يقوم باستهداف المدنيين الأبرياء بصورة همجية ودون مراعاة للإنسانية.

ولفت إلى استهداف الاحتلال للمنشآت والمقابر وسيارات الإسعاف ورجال الدفاع المدني وتدمير مآذن المساجد والتراث الفلسطيني لطمس كل ما يرمز للقضية الفلسطينية.

بدوره أشاد عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني د. طارق أبو الراغب بموقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والمساعي الحثيثة التي بذلتها المملكة منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وقال أبو الراغب خلال كلمة له في حفل التأبين إن الأردن ما يزال يقف مساندا للفلسطينيين وحقوقهم المشروعة من خلال كشف الحقائق وتبني موقف واضح وحقيقي حول العالم نصرة لفلسطين وشعب غزة بالإضافة لمواقف جلالة الملك التي خرجت عبر وسائل الإعلام العالمية لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية وإبراز الحقائق للعالم.

وقال نائب رئيس المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني الكابتن زهير الخشمان إننا نجتمع اليوم تحت وطأة الحزن والألم لتكريم 109 شهداء من الصحفيين والإعلاميين الذين قدموا حياتهم من أجل فلسطين بحثا عن العدالة ونشر الحقيقة بكل شجاعة.

وأضاف الخشمان أن موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لا يقتصر على الصحفيين فقط بل في دعم صمود الشعب الفلسطيني ويعبر عن تضامن قوي يعبر الأردن من خلاله عن التأكيد على دور وسائل الإعلام في نقل الحقيقة، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي واجه الصورة والصوت والخبر بالرصاص والقمع.









































































