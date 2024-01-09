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كانت في مهمة استخباراتية.. القسام تستولي على مسيّرة للاحتلال

1/9/2024 3:14:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام، مساء الثلاثاء، عن استيلائها على طائرة استطلاع للاحتلال من طراز "سكاي لارك" ، كانت في مهمة استخباراتية شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

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