كانت في مهمة استخباراتية.. القسام تستولي على مسيّرة للاحتلال
التاريخ
1/9/2024 3:14:11 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام، مساء الثلاثاء، عن استيلائها على طائرة استطلاع للاحتلال من طراز "سكاي لارك" ، كانت في مهمة استخباراتية شرق حي الزيتون بمدينة غزة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN09012024000208011052ID1107701837
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.