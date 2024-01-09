مسيرة حاشدة في إربد نصرة لغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خرجت مسيرة حاشدة بعد صلاة العشاء، اليوم الثلاثاء، من مسجد نوح القضاة "الجامعة" في إربد، تنديدا باستمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.
ورفع المشاركون في المسيرة شعار "لا للتهجير ونعم لحق العودة"، مطالبين بموقف عربي موحد ضد المشروع الاسرائيلي الرامي إلى التهجير بمختلف أشكاله وتفريغ قطاع غزة والضفة الغربية من السكان الشرعيين.
وأكدوا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، داعين القوة الحية والحرة في هذا العالم إلى الضغط لإيقاف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN09012024000208011052ID1107701834
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.