مسيرة حاشدة في إربد نصرة لغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خرجت مسيرة حاشدة بعد صلاة العشاء، اليوم الثلاثاء، من مسجد نوح القضاة "الجامعة" في إربد، تنديدا باستمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.



ورفع المشاركون في المسيرة شعار "لا للتهجير ونعم لحق العودة"، مطالبين بموقف عربي موحد ضد المشروع الاسرائيلي الرامي إلى التهجير بمختلف أشكاله وتفريغ قطاع غزة والضفة الغربية من السكان الشرعيين.



وأكدوا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، داعين القوة الحية والحرة في هذا العالم إلى الضغط لإيقاف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع.

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