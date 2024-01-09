بلدية الكرك تتسلم آليات تعمل بالسماد العضوي

وقال رئيس البلدية، المهندس محمد المعايطة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الخطوة تأتي بعد جهود حثيثة ومتابعة مستمرة بهدف تحديث الآليات العاملة في مصنع السماد العضوي لزيادة الإنتاج وصولا إلى تلبية الطلب المتزايد على هذا المنتج.

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