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بلدية الكرك تتسلم آليات تعمل بالسماد العضوي

1/9/2024 3:14:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسلمت بلدية الكرك الكبرى، اليوم الثلاثاء، عددا من الآليات (قلاب/رافعة شوكية/بك أب)، ممولة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.


وقال رئيس البلدية، المهندس محمد المعايطة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الخطوة تأتي بعد جهود حثيثة ومتابعة مستمرة بهدف تحديث الآليات العاملة في مصنع السماد العضوي لزيادة الإنتاج وصولا إلى تلبية الطلب المتزايد على هذا المنتج.

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