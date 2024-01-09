بلدية الكرك تتسلم آليات تعمل بالسماد العضوي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسلمت بلدية الكرك الكبرى، اليوم الثلاثاء، عددا من الآليات (قلاب/رافعة شوكية/بك أب)، ممولة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وقال رئيس البلدية، المهندس محمد المعايطة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الخطوة تأتي بعد جهود حثيثة ومتابعة مستمرة بهدف تحديث الآليات العاملة في مصنع السماد العضوي لزيادة الإنتاج وصولا إلى تلبية الطلب المتزايد على هذا المنتج.
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