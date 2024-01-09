مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام يتسلم تقويم العجيري نسخة مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام في مكتبه بقصر القضيبية اليوم المهندس يوسف جمال صالح العجيري مدير عام مركز العجيري العلمي بدولة الكويت والفلكي المهندس مساعد الحماد مدير الإدارة العلمية بالمركز، بمناسبة حفل تدشين تقويم العجيري نسخة مملكة البحرين والذي يقام مساء اليوم الثلاثاء تحت رعاية معالي رئيس مجلس الشورى وتنظمه مؤسسة الأيام للنشر" مكتبة كشكول الأيام" بمركز الأيام الإعلامي بمنطقة الجنبية.

وقد أهدى مدير عام المركز، المستشار الحمر تقويم العجيري نسخة مملكة البحرين الذي يعد أول تقويم للعجيري يصدر خارج دولة الكويت، بالإضافة إلى عدد من المؤلفات لعالم الفلك الكويتي الراحل الدكتور صالح محمد العجيري.

ورحب الحمر بمدير عام مركز العجيري العلمي ومدير الإدارة العلمية بالمركز، وأشاد بأواصر العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة التي تشهد المزيد من التطور والازدهار وبخاصة في الجوانب الإعلامية والثقافية والعلمية.



وأعرب المستشار الحمر عن شكره على هذا الإهداء القيم وعن تقديره لإسهامات الدكتور صالح العجيري رحمه الله في مسيرته الحافلة بالعطاء والإنجاز في مجال الرياضيات وعلم الفلك والأهلة وبحوثه العلمية ومؤلفاته القيمة، وبما حققه مركز العجيري العلمي من إنجازات ونجاحات على صعيد الحسابات الفلكية وحساب المواقيت والأهلة وإصدار ونشر التقاويم وتقديم الاستشارات العلمية، متمنيًا للقائمين على المركز دوام النجاح والتقدم.



من جانبه ، أعرب مدير عام مركز العجيري العلمي عن شكره وتقديره لمستشار جلالة الملك لشئون الإعلام على حسن الاستقبال وعلى إشادته بجهود الراحل الدكتور صالح العجيري وبدور المركز واهتمام سعادته بمثل هذه التقاويم الإصدارات والمؤلفات المهمة.