مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام يتسلم تقويم العجيري نسخة مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام في مكتبه بقصر القضيبية اليوم المهندس يوسف جمال صالح العجيري مدير عام مركز العجيري العلمي بدولة الكويت والفلكي المهندس مساعد الحماد مدير الإدارة العلمية بالمركز، بمناسبة حفل تدشين تقويم العجيري نسخة مملكة البحرين والذي يقام مساء اليوم الثلاثاء تحت رعاية معالي رئيس مجلس الشورى وتنظمه مؤسسة الأيام للنشر" مكتبة كشكول الأيام" بمركز الأيام الإعلامي بمنطقة الجنبية.
وقد أهدى مدير عام المركز، المستشار الحمر تقويم العجيري نسخة مملكة البحرين الذي يعد أول تقويم للعجيري يصدر خارج دولة الكويت، بالإضافة إلى عدد من المؤلفات لعالم الفلك الكويتي الراحل الدكتور صالح محمد العجيري.
ورحب الحمر بمدير عام مركز العجيري العلمي ومدير الإدارة العلمية بالمركز، وأشاد بأواصر العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة التي تشهد المزيد من التطور والازدهار وبخاصة في الجوانب الإعلامية والثقافية والعلمية.
وأعرب المستشار الحمر عن شكره على هذا الإهداء القيم وعن تقديره لإسهامات الدكتور صالح العجيري رحمه الله في مسيرته الحافلة بالعطاء والإنجاز في مجال الرياضيات وعلم الفلك والأهلة وبحوثه العلمية ومؤلفاته القيمة، وبما حققه مركز العجيري العلمي من إنجازات ونجاحات على صعيد الحسابات الفلكية وحساب المواقيت والأهلة وإصدار ونشر التقاويم وتقديم الاستشارات العلمية، متمنيًا للقائمين على المركز دوام النجاح والتقدم.
من جانبه ، أعرب مدير عام مركز العجيري العلمي عن شكره وتقديره لمستشار جلالة الملك لشئون الإعلام على حسن الاستقبال وعلى إشادته بجهود الراحل الدكتور صالح العجيري وبدور المركز واهتمام سعادته بمثل هذه التقاويم الإصدارات والمؤلفات المهمة.
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