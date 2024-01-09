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معرض IPS للعقار 2024 يسلط الضوء على أحدث الاتجاهات والابتكارات التكنولوجية في القطاع العقاري

1/9/2024 3:01:35 PM
(MENAFN- EIN Presswire)

International Property Show (IPS)

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, January 9, 2024 /EINPresswire / -- تنظم الدورة العشرين من معرض IPS للعقار 2024 "المنصة الاستثنائية لعرض مشاريع العقارات المحلية والعالمية في المنطقة والشرق الأوسط"، والتي تنطلق خلال الفترة من 27 إلى 29 فبراير المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي بالشراكة مع دائرة الأراضي والاملاك في دبي، عدداً من الجلسات الحوارية لمناقشة الموضوعات المختلفة ذات الصلة بالقطاع العقاري.

يعد مؤتمر IPS واحدًا من الأنشطة الرئيسية المصاحبة للمعرض ويجمع نخبة خبراء العقارات وكبار المسؤولين والممثلين من الهيئات الحكومية والمؤسسات الدولية، لتبادل المعارف والخبرات والرؤى والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات المبتكرة وفرص الاستثمار في قطاع العقارات العالمي، بالإضافة إلى إمكانية طرح الأفكار وتبادلها مع مختلف شرائح المجتمع العقاري.

وتحت شعار "التأني في حالة عدم اليقين: الشمولية والابتكار والقدرة على تحمل التكاليف"، يسلط اليوم الأول من مؤتمر IPS الضوء على التحديات التي تفرضها حالة عدم اليقين على القطاع وكيفية مواجهتها وأهمية توظيف الشمولية والابتكار. ويضم جدول أعمال اليوم الأول جلستين حواريتين، وثلاث محادثات جانبية"fireside chat"، وحديث IPS ، ومقابلة على المسرح.

وتناقش إحدى الجلسات الحوارية القدرة على تحمل تكاليف الإسكان وتأثير أسعار الفائدة المتزايدة، وتبحث المحادثات الجانبية الرؤى السوقية حول سوق العقارات في دبي. فضلًا عن تقديم حديث IPS عرضًا تقديميًا حول العلاقة بين التطوير العقاري وتحسين الرعاية الصحية.

ويشهد اليوم الثاني من مؤتمر IPS تحت شعار "تكنولوجيا العقارات: التكنولوجيا الأساسية للقطاع العقاري". تنظيم جلستين حواريتين وأربع محادثات جانبية وحديث IPS 2024 ومقابلة على المسرح. لتسليط الضوء على دور التكنولوجيا وتأثيرها في التحول الرقمي للقطاع العقاري.

وتتطرق إحدى جلسات اليوم الثاني إلى موضوع رقمنة العقارات، وتطرح مقابلة المسرح أفكارًا حول استثمارات المكاتب العائلية، بالإضافة إلى تناول المحادثات الجانبية الحديث عن دمج Clim-Tech وGreen-Tech من أجل الإسكان المستدام.
كما يسهم معرض IPS للعقار في جذب انتباه المستثمرين العالميين، ويشارك فيه إلى جانب دولة الإمارات، عارضون من أكثر من 40 دولة حول العالم تشمل المملكة المتحدة، تركيا، جورجيا، اليونان، إسبانيا، ألبانيا، البحرين، تايلاند، قبرص، الفلبين.

يشهد معرض IPS للعقار 2024 تنظيم باقة من الفعاليات تحت11 نشاطاً رئيسياً، تشمل معرض آي بي إس، مؤتمر آي بي إس، جوائز آي بي إس، مدن آي بي إس المستقبلية، تواصل مع آي بي إس، آي بي إس والمالية، آي بي إس والمرأة، آي بي إس والشباب، استوديو آي بي إس ،آي بي إس بروبتيك ، آي بي إس وأعمال التصميم والديكور.

تسهم الفعاليات في تعزيز فرص التعاون المشترك وعقد اتفاقيات وشراكات جديدة، وتعزيز الصلات والعلاقات المختلفة بين المشاركين الفاعلين داخل السوق العقارية من مختلف دول العالم.
-انتهى-

للحصول على جدول أعمال المؤتمر التفصيلي، قم بزيارة:
لمزيد من المعلومات عن المعرض والتسجيل، قم بزيارة:

للتواصل:
شيرين المسلمي
مدير العلاقات العامة الإعلامية
00971526998032

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