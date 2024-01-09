أصالة تغني في مهرجان الشيخ زايد السبت المقبل

(MENAFN
- Al-Bayan)
تستعد الفنانة أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي بمهرجان الشيخ زايد المقام بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي، يوم السبت المقبل، ضمن المفاجآت المستمرة التي تقدمها حفلات «ليالي الوثبة» التي ينظمها المهرجان أسبوعياً ضمن فعالياته وأنشطته المتجددة لهذا الموسم، ويحييها نخبة من كبار المطربين والفنانين والنجوم العرب، في أجواء ثقافية فنية ترفيهية عالمية، تناسب مختلف الأذواق والثقافات.
ومن المقرر أن تقدم الفنانة أصالة حفلاً غنائياً مميزاً من خلال مجموعة كبيرة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة المفضلة لدى جمهورها الكبير من أنحاء الوطن العربي، وينتظر محبو وعشاق أصالة لقائها في مهرجان الشيخ زايد للاستمتاع بأدائها المميز للأغاني المفضلة لديهم على المسرح، ويتوقع أن يكون الحفل مليئاً بالعديد من الأغاني المميزة وسط جمهور كبير متوقع من كافة أنحاء المنطقة خلال زيارتهم للمهرجان.
وسيقام الحفل المنتظر على المسرح الرئيسي في مهرجان الشيخ زايد، من تنظيم «مومنتس ايفنتس» Moments Events ورعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عند الساعة التاسعة مساءً.
وتقام «حفلات ليالي الوثبة» يوم السبت من كل أسبوع، تزامناً مع الفعاليات والأنشطة الخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع وعروض الألعاب النارية، لتمنح الجمهور من المواطنين والمقيمين والسائحين من شتى أنحاء العالم عيش أجواء ثقافية فنية ترفيهية عالمية بصحبة الأهل والأصدقاء.
وتمنح حفلات «ليالي الوثبة» فرصة للجمهور من زوار المهرجان للالتقاء مع عدد كبير من نجومهم المفضلين، لقضاء أجمل الأوقات وعيش أجواء من الثقافة والفن والطرب الأصيل في الهواء الطلق، وسط العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض الثقافية والحضارية والترفيهية التي تجمع شعوب العالم في ساحات وأجنحة وأقسام المهرجان المختلفة.
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