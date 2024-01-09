أصالة تغني في مهرجان الشيخ زايد السبت المقبل

تستعد الفنانة أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي بمهرجان الشيخ زايد المقام بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي، يوم السبت المقبل، ضمن المفاجآت المستمرة التي تقدمها حفلات «ليالي الوثبة» التي ينظمها المهرجان أسبوعياً ضمن فعالياته وأنشطته المتجددة لهذا الموسم، ويحييها نخبة من كبار المطربين والفنانين والنجوم العرب، في أجواء ثقافية فنية ترفيهية عالمية، تناسب مختلف الأذواق والثقافات.

ومن المقرر أن تقدم الفنانة أصالة حفلاً غنائياً مميزاً من خلال مجموعة كبيرة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة المفضلة لدى جمهورها الكبير من أنحاء الوطن العربي، وينتظر محبو وعشاق أصالة لقائها في مهرجان الشيخ زايد للاستمتاع بأدائها المميز للأغاني المفضلة لديهم على المسرح، ويتوقع أن يكون الحفل مليئاً بالعديد من الأغاني المميزة وسط جمهور كبير متوقع من كافة أنحاء المنطقة خلال زيارتهم للمهرجان.

وسيقام الحفل المنتظر على المسرح الرئيسي في مهرجان الشيخ زايد، من تنظيم «مومنتس ايفنتس» Moments Events ورعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عند الساعة التاسعة مساءً.

وتقام «حفلات ليالي الوثبة» يوم السبت من كل أسبوع، تزامناً مع الفعاليات والأنشطة الخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع وعروض الألعاب النارية، لتمنح الجمهور من المواطنين والمقيمين والسائحين من شتى أنحاء العالم عيش أجواء ثقافية فنية ترفيهية عالمية بصحبة الأهل والأصدقاء.

وتمنح حفلات «ليالي الوثبة» فرصة للجمهور من زوار المهرجان للالتقاء مع عدد كبير من نجومهم المفضلين، لقضاء أجمل الأوقات وعيش أجواء من الثقافة والفن والطرب الأصيل في الهواء الطلق، وسط العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض الثقافية والحضارية والترفيهية التي تجمع شعوب العالم في ساحات وأجنحة وأقسام المهرجان المختلفة.



