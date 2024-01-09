«اتحاد كتاب الإمارات» يعتمد سلسلة فعاليات ضمن برنامجه الثقافي لعام 2024



اعتمد مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية، التي ستقام في الربع الأول من عام 2024، موزعة بين مقرات الاتحاد في إمارات الدولة، يستضيف فيها عدداً من الشعراء، والأدباء والمثقفين، الذين لهم حضور لافت في الساحة الأدبية.

خطط وبرامج



وقال الدكتور سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات «إن الدورة البرامجية الجديدة للاتحاد، التي تبدأ في الربع الأول من العام الجاري، تؤكد ضرورة العمل المتواصل لدعم الحركة الثقافية في الدولة، ووضع الخطط والبرامج، التي تخدم الساحة الأدبية، وتتيح الفرصة للشباب والجيل الصاعد لتنمية وصقل مواهبهم، من خلال حضور الأنشطة والجلسات المتنوعة، لتكون حلقة وصل بين الجيل الجديد والرواد، حيث تشكل فرصة للاستفادة من خبراتهم الواسعة في هذا المجال».





وأضاف: «إن الهدف من وجود الاتحاد هو تطوير العمل الثقافي لتحقيق أعلى درجات العطاء ودعم الحركتين الثقافية والإبداعية، ويأتي ذلك من خلال رعاية الكتّاب والأدباء في الإمارات واكتشاف المواهب الشابة ودعمها، لاستدامة الحراك الثقافي والأدبي الإماراتي وتنميته إبداعياً ومعرفياً، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على اللغة العربية الفصحى في الإنتاج الإبداعي والفكري، بمشاركة مختلف الفئات العمرية وصناعة المشهد الإبداعي، بما يتوافق مع الاعتزاز بالهوية المحلية الأصيلة».



موضوعات وقضايا



وقالت الأديبة شيخة الجابري، عضو مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، المسؤول الثقافي في الاتحاد، إن البرنامج الثقافي الذي اعتمده مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير في مقر الاتحاد بالشارقة يقدم إضاءات على العديد من الموضوعات والقضايا، التي تهم الساحة المحلية، ومن أهم الفعاليات المقبلة ندوة فكرية تلقي الضوء على موضوع التاريخ في أعمال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، وذلك من خلال جلستين مخصصتين، يشارك فيهما نخبة من الأدباء والمختصين والباحثين.



«أعطني الناي وغنِّ»

وأوضحت أن الاتحاد سيواصل تنظيم المجالس الأدبية والقراءات القصصية والأمسيات الشعرية، التي سوف تحمل عنوان «أعطني الناي وغنِّ»، إضافة إلى الإطلالة على السير الذاتية في الأدب الإماراتي، والجلسات الحوارية، وصناعة أدب الطفل، والدراسات والبحوث الأدبية، بالإضافة إلى جلسة تتحدث عن دور الأدب في تعزيز الهوية والتراث الإماراتي، تضاف إلى سلسة الفعاليات أيضاً، جلسة حوارية بعنوان «القصيدة في الإمارات بين القالب والتمرد»، إلى جانب ورش تدريبية في الشعر الفصيح.

وأضافت الجابري، إن قائمة الأنشطة الثقافية تتضمن، جلسة بعنوان «كاتب وكتاب.. وناشر»، بالتعاون مع دار قهوة للنشر ومنشورات غاف، سعياً لإبراز الدور المهم، الذي تقوم به دور النشر في إثراء المشهد الثقافي، إضافة إلى لقاء تعريفي بجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ.

جلسة حوارية



ويعقد الاتحاد في أبريل المقبل جلسة حوارية تستضيف المرشحين للقائمة القصيرة لجائزة البوكر 2024.



جدير بالذكر أن هذه الفعاليات تتوزع على النوادي الثقافية بالاتحاد، ليديرها نخبة من المثقفين والأدباء، وتتيح الفرصة لمحبي الأدب للحضور والمشاركة بأعمالهم الأدبية وتبادل الخبرات من خلال الحوارات والنقاشات المفتوحة.

ويسعى اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات لاستدامة الحراك الثقافي والأدبي في الدولة وتنميته إبداعياً ومعرفياً، من خلال وضع الخطط الثقافية والعمل عليها؛ لبناء ورسم مشهد ثقافي، يتطلع إليه الرواد ويواكب طموح الجيل الأدبي الواعد.