الرئيس الألماني: الأسطورة الراحل بيكنباور صنع التاريخ الكروي كلاعب ومدرب

أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أنه لم ينجح أي شخص في تشكيل كرة القدم الألمانية، مثل الأسطورة فرانز بيكنباور، الذي رحل قبل ساعات عن 78 عاما.

وأوضح شتاينماير "في فرانز بيكنباور خسرنا أشهر وأفضل ممثل للرياضة الألمانية حول العالم، لن ننساه".

وأضاف "لقد صنع التاريخ الكروي كلاعب ومدرب للمنتخب الوطني ، إنه نموذج استئنائي"

وأكد "من خلال أسلوبه في القيادة وفلسلفته في اللعب، فرانز بيكنباور جعل المنتخب الوطني الألماني سفيرا استثنائيا لبلادنا حول العالم... سنشعر دائما بالامتنان له على ذلك".

وختم بالقول "القصة الخيالية لبلادنا في 2006 لا يمكن تخيلها بدونه".

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