الرئيس الألماني: الأسطورة الراحل بيكنباور صنع التاريخ الكروي كلاعب ومدرب

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أنه لم ينجح أي شخص في تشكيل كرة القدم الألمانية، مثل الأسطورة فرانز بيكنباور، الذي رحل قبل ساعات عن 78 عاما.
وأوضح شتاينماير "في فرانز بيكنباور خسرنا أشهر وأفضل ممثل للرياضة الألمانية حول العالم، لن ننساه".
وأضاف "لقد صنع التاريخ الكروي كلاعب ومدرب للمنتخب الوطني ، إنه نموذج استئنائي"
وأكد "من خلال أسلوبه في القيادة وفلسلفته في اللعب، فرانز بيكنباور جعل المنتخب الوطني الألماني سفيرا استثنائيا لبلادنا حول العالم... سنشعر دائما بالامتنان له على ذلك".
وختم بالقول "القصة الخيالية لبلادنا في 2006 لا يمكن تخيلها بدونه".
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