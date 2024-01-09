استعداداً للمشاركات القادمة..منتخب شباب الإمارات للجودو يبدأ معسكره في تونس



تغادر بعثة منتخب شباب الإمارات للجودو اليوم متوجهة إلى تونس؛ لإقامة معسكر إعداد يستغرق 10 أيام، استعداداً للمشاركات القادمة، ومن بينها دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2024، التي تستضيفها دولة الإمارات في أبريل المقبل.

كما تنتظر المنتخب مشاركات أخرى في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومنافسات الدوري، والبطولة السنوية لكأس سفير اليابان لدى الدولة التي تقام في أبوظبي.

ويخوض منتخب الشباب خلال معسكره التدريبي سلسلة من المنافسات التجريبية مع المنتخبات والأندية التونسية للجودو.

ويرأس البعثة محمد جاسم السجواني، أمين السر المساعد للاتحاد، نائب رئيس اتحاد غرب آسيا وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي للجودو، كما تضم شعبان السيد المدير الفني، والمدرب جعفر النخلي.

وتتألف قائمة المنتخب في المعسكر من 10 لاعبين هم منذر موسى البلوشي، ومحمد نبيل النقبي، وعلي راشد النقبي، وأحمد عبد الله يوسف (نادي خورفكان)، وعلي حسن إبراهيم، وحميد سعيد الحمادي (اتحاد كلباء)، ومانع جمعة عبد الرحمن، وحمد أحمد خميس (نادي الشارقة الرياضي)، وسيف سالم الحمادي (الفجيرة للفنون القتالية)، وذياب إبراهيم الجنيبي (نادي الشارقة للدفاع عن النفس).





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