استاد لوسيل جاهز لافتتاح كأس آسيا 2023





يستعد استاد لوسيل الأيقوني للترحيب بالجماهير في افتتاح كأس آسيا AFC بقطر 2023، بعد غد الجمعة، حيث تنطلق مباراة الافتتاح في السابعة مساء مع لقاء يجمع منتخب قطر حامل اللقب، وممثل البلد المضيف مع منتخب لبنان، فيما يبدأ حفل افتتاح درة البطولات الآسيوية في الخامسة مساء.

وسيضم الاستاد منطقة للمشجعين، تتيح الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية، التي تقام على هامش البطولة، ومن ضمنها عروض وفقرات حية، إضافة إلى مناطق للألعاب وشاحنات الطعام. ويمكن للمشجعين لقاء عائلة تعويذة كأس آسيا AFC قطر 2023، الذين سيضفون مزيداً من التشويق والمرح على الأجواء الاحتفالية، خلال أيام المباريات.

ويُنصح المشجعون بالوصول مبكراً إلى الاستادات، التي تستضيف منافسات الحدث القاري، حيث سيتم فتح البوابات قبل خمس ساعات من انطلاق صفارة المباريات، وتتوفر تذاكر مباريات كأس آسيا AFC 2023 على شكل نسخ رقمية، يمكن تقديمها من أي جهاز محمول، كما أن بطاقة هيّا غير مطلوبة لدخول الاستادات، وسيوجد المتطوعون والعديد من فرق العمل في أنحاء الاستادات، لتقديم الدعم والمساعدة للمشجعين.

ويُوصى المشجعون بالالتزام بالتعليمات والتوجيهات الخاصة بحضور المباريات، وستتم مشاركة قائمة بالمواد المحظورة على المنصات الرقمية للبطولة.

ويمكن الوصول إلى استاد لوسيل بسهولة عن طريق مترو الدوحة، من خلال استخدام الخط الأحمر إلى محطة مترو لوسيل، حيث يقع الاستاد على بعد 10 دقائق سيراً على الأقدام.

وبالنسبة للمشجعين، الذين يستقلون سياراتهم الخاصة للوصول إلى الاستاد، يتوفر خيار ركن السيارة والمشي، ويجب على المشجعين اتباع اللافتات الإرشادية لتحديد موقع أقرب موقف للسيارات. كذلك تتوفر تطبيقات تاكسي كروه، ومشاركة الرحلات في نقاط محددة لتحميل وتنزيل الركاب، والتي تقع على بعد20 دقيقة سيراً على الأقدام من الاستاد، ومن المتوقع أن يتم إغلاق بعض الطرق حول الاستادات في يوم مباراة الافتتاح.

وتستضيف قطر كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخها، لتحقق بذلك رقماً قياسياً في احتضانها للمهرجان الكروي الآسيوي، بعد أن حققت استضافة ناجحة للبطولة في عامي 1988 و2011، ويتنافس في النسخة الثامنة عشرة من الحدث القاري 24 منتخباً من أفضل المنتخبات في آسيا على الطريق للتتويج بلقب درة البطولات الآسيوية، مع 51 مباراة، تقام في تسعة استادات مشيدة، وفق أحدث المواصفات.

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