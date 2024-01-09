خورفكان يضم الثنائي الأوزبكي عزيز بيك والبرازيلي ساناتنا

خورفكان يضم الثنائي الأوزبكي عزيز بيك والبرازيلي ساناتنا
التاريخ
1/9/2024 3:00:53 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تعاقد نادي خورفكان مع الثنائي الأجنبي، الأوزبكي عزيز بيك أمونوف والبرازيلي الشاب رانييل سانتانا القادم من الدوري الصيني، بديلين عن البرازيلي تياغو والتونسي سيف الدين خاوي، وانضم اللاعبان إلى تدريبات المدرب الصربي نيبوشا تأهباً للدور الثاني من دوري أدنوك للمحترفين، والذي يحتل فيه «النسور» المركز العاشر برصيد 23 نقطة.
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