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خورفكان يضم الثنائي الأوزبكي عزيز بيك والبرازيلي ساناتنا

1/9/2024 3:00:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعاقد نادي خورفكان مع الثنائي الأجنبي، الأوزبكي عزيز بيك أمونوف والبرازيلي الشاب رانييل سانتانا القادم من الدوري الصيني، بديلين عن البرازيلي تياغو والتونسي سيف الدين خاوي، وانضم اللاعبان إلى تدريبات المدرب الصربي نيبوشا تأهباً للدور الثاني من دوري أدنوك للمحترفين، والذي يحتل فيه «النسور» المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

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