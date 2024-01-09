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بحضور ترامب...قضاة يشككون في تمتع الرئيس السابق بالحصانة من الملاحقة القضائية

1/9/2024 3:00:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في حضور دونالد ترامب للمرة الأولى منذ أشهر، عبر قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن عن شكوكهم العميقة في أن الرئيس الأمريكي السابق محصن من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020.

عاد ترامب، يوم الثلاثاء، إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن للاستئناف على التهم الموجهة إليه.

وتساءلت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة أيضا عما إذا كان لديهم الصلاحية القضائية للنظر في الاستئناف في هذه المرحلة من القضية، ما يثير احتمال رفض جهود ترامب.

وخلال المرافعات المطولة، ضغط القضاة مرارا على محامي ترامب للدفاع عن الادعاءات بأن الرئيس السابق محصن من التهم الجنائية.

وقالت القاضية كارين ليكرافت هندرسون، المعينة من قبل الرئيس السابق جورج بوش الأب، "أعتقد أنه من المفارقة القول إن واجبه الدستوري المتمثل في التأكد من إنفاذ القوانين بأمانة يسمح له بانتهاك القانون الجنائي".


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