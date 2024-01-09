بحضور ترامب...قضاة يشككون في تمتع الرئيس السابق بالحصانة من الملاحقة القضائية

(MENAFN
- Al-Bayan)
في حضور دونالد ترامب للمرة الأولى منذ أشهر، عبر قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن عن شكوكهم العميقة في أن الرئيس الأمريكي السابق محصن من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020.
عاد ترامب، يوم الثلاثاء، إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن للاستئناف على التهم الموجهة إليه.
وتساءلت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة أيضا عما إذا كان لديهم الصلاحية القضائية للنظر في الاستئناف في هذه المرحلة من القضية، ما يثير احتمال رفض جهود ترامب.
وخلال المرافعات المطولة، ضغط القضاة مرارا على محامي ترامب للدفاع عن الادعاءات بأن الرئيس السابق محصن من التهم الجنائية.
وقالت القاضية كارين ليكرافت هندرسون، المعينة من قبل الرئيس السابق جورج بوش الأب، "أعتقد أنه من المفارقة القول إن واجبه الدستوري المتمثل في التأكد من إنفاذ القوانين بأمانة يسمح له بانتهاك القانون الجنائي".
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