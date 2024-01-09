ديفيد كاميرون قلق من احتمال انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في غزة

أعرب وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون عن "قلقه" إزاء احتمال انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في حربها ضد غزة. وقال كاميرون إن لديه مخاوف "بالطبع" بشأن الأزمة في غزة لكن إصدار "حكم قانوني" لا يندرج تحت مهام عمله، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الثلاثاء.

وأضاف رئيس الوزراء الأسبق للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان: "إذا كنت تسألونني إن كنت قلقا من اتخاذ إسرائيل مسلكا قد يكون انتهاكا للقانون الدولي، نعم، بالطبع أنا قلق بشأن ذلك، ولهذا أستشير محاميي وزارة الخارجية عندما أعطي هذه النصيحة فيما يتعلق بصادرات الأسلحة".

ودعا كاميرون إسرائيل إلى إعادة إمدادات المياه إلى غزة، لكنه رفض الحديث عما إذا كان حرمان السكان المدنيين منها يرقى إلى انتهاك القانون الدولي.

وذكر كاميرون أن حكومة المملكة المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها عقب الهجمات، التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر، غير أنه حثها على التصرف في إطار القواعد الدولية.

وأضاف كاميرون أنه رأي أشياء "تبعث على القلق الشديد" تتعلق بالصراع، لكنه لم ينتقد أعمال إسرائيل.





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