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حمدان بن محمد يشكر أربعة أطفال نظفوا الشارع بعد «ماراثون دبي»

1/9/2024 3:00:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشكر إلى أربعة أطفال، تقديراً لهم على قيامهم بتنظيف أحد شوارع في دبي بعد انتهاء «ماراثون دبي».

ونشر سموه عبر «إنستغرام» فيديو للأطفال: محمد ثاني الشعفار وغباش مروان بن غباش وراشد سعيد المري وخليفة سعيد المري، في أثناء تنظيفهم للشارع.. معلقاً سموه: شكراً

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