حمدان بن محمد يشكر أربعة أطفال نظفوا الشارع بعد «ماراثون دبي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشكر إلى أربعة أطفال، تقديراً لهم على قيامهم بتنظيف أحد شوارع في دبي بعد انتهاء «ماراثون دبي».
ونشر سموه عبر «إنستغرام» فيديو للأطفال: محمد ثاني الشعفار وغباش مروان بن غباش وراشد سعيد المري وخليفة سعيد المري، في أثناء تنظيفهم للشارع.. معلقاً سموه: شكراً
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