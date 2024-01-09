محمد بن راشد يحضر أفراح المطيوعي والشدي في دبي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه عبيد محمد المطيوعي، بمناسبة زفاف نجله سيف، إلى كريمة محمد سلطان الشدي، في دبي.

وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للعروسين الزفاف، متمنياً لهما حياةً مكللةً بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر حفل الاستقبال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام،

حيث بارك سموه للعروسين متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة وهانئة، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الخير والرخاء.

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