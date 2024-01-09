برنامج دبي للتميز الحكومي يبدأ الدورة التقييمية 2024

أعلن برنامج دبي للتميز الحكومي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، انطلاق الدورة التقييمية لعام 2024، والتي تبدأ من 8 يناير وحتى 20 فبراير بمشاركة 155 مقيّماً وخبيراً محلياً وعالمياً من 20 دولة، 45% منهم إماراتيون، وذلك لتقييم أداء 30 جهة حكومية ضمن 12 فئة مؤسسية و12 فئة للأوسمة والفئات المتغيرة.

ويواكب البرنامج المنظومة المحدثة للتميز الحكومي المعتمدة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في فبراير 2023، بمعايير مبتكرة تشمل المكانة الريادية والجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية، وتقوم على ثلاثة محاور هي القيمة المميزة، والرؤية، وممكنات التطوير.

وتتميز دورة 2024 من «دبي للتميز الحكومي» باستحداث فئات تكريمية جديدة مثل فئة «أفضل جهة في مجال الجاهزية للمستقبل»، وفئة «أفضل جهة في مجال التمكين الرقمي»، وفئة «المبادرة الحكومية المشتركة»، بالإضافة إلى تحديث كامل لنظام التقييم الإلكتروني وفق دليل حوكمة المؤشرات المركزية.

نموذج عالمي

وأكد الدكتور هزاع خلفان النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، أن منظومة التميز الحكومي في دبي تواصل إرساء نموذج عالمي ومعايير نوعية في مجال الكفاءة الإدارية والابتكار والتطوير والتحديث المؤسسي والنهوض بالقدرات وتعزيز المهارات وتوسيع نطاقات التعلم ومشاركة النماذج الناجحة.

وتابع: كما أنها تواصل تحقيق نتائج قياسية في سباق التميز الذي لا يعترف بخط للنهاية، انطلاقاً من فكر وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع تأكيد سموه على أن الغاية العليا لعمل الحكومات هي خدمة الناس، وبفضل المتابعة المستمرة من سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وحرص سموه على تطبيق أعلى معايير التميز في منظومة العمل الحكومي، وتحقيق المركز الأول لدبي في مختلف الميادين.



وأوضح أن برنامج دبي للتميز الحكومي 2024 ينطلق من المنظومة المحدثة للتميز التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في العام 2023 ويركز على الأثر المجتمعي وتمكين الكفاءات والجاهزية للمستقبل.



وأكد المنسق العام للبرنامج أن الاعتماد على المنظومة المحدثة في هذه الدورة التقييمية 2024 يضمن شمولها مفاهيم جوهرية في الأداء الحكومي المتميز، وفي مقدمتها مبادئ الرشاقة المؤسسية، والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الخدمات الاستباقية المتكاملة، والاعتماد على التقنيات الرقمية لتطوير المرونة وتحقيق الجاهزية المستقبلية.

ولفت الدكتور النعيمي إلى أن المعايير التسعة الرئيسية للبرنامج تضمن عملية تقييم شاملة تركز على كفاءة الفرق القيادية، وفاعلية توجيه المؤسسات الحكومية، ونوعية المبادرات والمشاريع الحكومية، والحرص على قيم المرونة والاستباقية واستشراف التحديات وتحويلها إلى فرص، وتحديث الخدمات الحكومية والابتكار فيها، وتوفير مقومات الحكومة الرقمية، وتحقيق قيمة مضافة لإسعاد المتعاملين.

مكانة ريادية



وتركز آلية التقييم المؤسسي على الرشاقة الإدارية وتعزيز المكانة الريادية لدبي، فيما يلتزم جميع المقيّمين في هذه الدورة بالحضور الشخصي لعمليات التقييم، مع تطبيق نظام توزيع محدث لفرق التقييم يتوافق مع المنظومة المحدثة بما يشمل فريقاً متخصصاً لتقييم معايير الإدارة المالية وغيرها.

وقدم برنامج دبي للتميز الحكومي دورات تدريبية تخصصية ومكثفة للمقيّمين حول المنظومة المحدثة للتميز الحكومي بعنوان «مقيّم منظومة التميز الحكومي في دبي»، لتمكينهم للاستعداد الكامل للتقييم بشكل شامل وعادل وشفاف وبأعلى درجات الاحترافية والمهنية.



منظومة محدثة

وتشمل محاور المنظومة المحدثة للتميز الحكومي بدبي، ثلاثة محاور أساسية وهي: محور الرؤية الذي يضم إدارة التطوير، والتوجه الريادي، ومحور القيمة المميزة الذي يغطي الخدمات الحكومية المتكاملة، والقيمة المجتمعية، والمهام الحكومية الرئيسية، ورأس المال البشري والتوطين، وإدارة الموارد، بالإضافة إلى محور ممكنات التطوير الذي يشمل الابتكار، والتمكين الرقمي، وإدارة البيانات والتعلم المؤسسي.

12 فئة مؤسسية

وتشمل منظومة التميز الحكومي بدبي 12 فئة مؤسسية؛ ثلاث منها جديدة هي أفضل جهة في مجال التمكين الرقمي، والجهة الأكثر جاهزية للمستقبل، وأفضل مبادرة حكومية مشتركة، تضاف إلى جائزة النخبة، والجهة الحكومية الرائدة، وأفضل جهة في تحقيق خطة دبي، وأفضل جهة في مجال تقديم الخدمات المتكاملة، وأفضل جهة في مجال رأس المال البشري، وأفضل جهة في مجال الكفاءة والحوكمة، وأفضل جهة في مجال الابتكار والتعلم المؤسسي، وأفضل جهة في مجال التوطين وأفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم.



وتجاوز عدد الترشيحات لجوائز دبي للتميز الحكومي لدورة 2024 عتبة 350 ترشيحاً من مختلف الجهات الحكومية، على مستوى الأفراد والمؤسسات.

أوسمة التميز

وتقدم منظومة التميز الحكومي في دبي ثمانية أوسمة للتميز هي وسام دبي لمساعد مدير عام، مدير تنفيذي، وسام دبي لموظفي سعادة المتعاملين، وسام دبي للموظف الشاب، وسام دبي للموظف الإشرافي، وسام دبي للموظف المبتكر، وسام دبي للموظف المتخصص، وسام دبي للموظف الإداري، وسام دبي للموظف الميداني، إضافة إلى فئة التكريم الخاص للجنود المجهولين.



وعلى مستوى التقييم لمنح الأوسمة، تركز الآلية المحدثة للبرنامج في هذه الدورة على الزيارات الميدانية دون الاختبارات الشخصية، ويتولى تقييم الأوسمة والفئات المتغيرة في منظومة التميز الحكومي فريق تقييم إماراتي 100%، حيث تشمل الأوسمة أفضل جهة في مجال التوطين، والجهة الصديقة لأصحاب الهمم، وأفضل مبادرة حكومية مشتركة، بالإضافة إلى معيار الإدارة المالية.

القدرات والنتائج

وتقيّم الآلية في المنظومة المحدثة الجهات الحكومية في المستوى الأساسي باحتساب 30 % من النقاط لتقييم القدرات و70 % لتقييم النتائج المحققة، بينما يتم التقييم بنسبة 100% للنتائج المحققة في كل من مستوى التميز ومستوى النخبة.

ويضم محور القدرات كلاً من الفعالية بواقع 40%، والرشاقة بواقع 40%، والتعليم والتطوير بواقع 20%. أما محور النتائج فيضم كلاً من الشمولية والقابلية للاستخدام بواقع 50%، وتحقيق النتائج والأثر بواقع 20%، ونمو النتائج والثقة باستدامة تميزها بواقع 20%، والتنافسية والريادة بواقع 10%. وسيتم الحفاظ في عمليات التقييم الحالية على محاور نموذج النخبة 2020 للتميز الحكومي نظراً لأهميتها، مع التركيز بشكل أكبر على النتائج المحققة.

مسيرة حافلة



وتتوج دورة 2024 من دبي للتميز الحكومي مسيرة حافلة تجاوزت ربع قرن في تقييم وتكريم الأداء الحكومي المتميز الذي يعزز الأثر المجتمعي النوعي، ويرسخ المرونة والاستباقية والإيجابية والكفاءة في العمل الحكومي، ويكرس مختلف عناصر الاستعداد للمستقبل، حتى تحافظ دبي وجهاتها الحكومية باستمرار على ريادتها العالمية في مختلف مؤشرات التنافسية الدولية.

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