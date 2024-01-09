«الأرصاد» يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات، أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، وذلك لتوفر فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية خاصة غرباً، وذلك من الساعة 3:15 وحتى الساعة 9:30 من صباح اليوم الثلاثاء.

ويتكون الضباب عادة في أجواء الإمارات في فصل الشتاء، عندما تنخفض درجة حرارة الهواء والترطيب النسبي العالي، خصوصاً في المناطق الساحلية والداخلية، ففي فترة الليل والصباح الباكر، يمكن أن تنخفض درجات الحرارة، وإذا كان هناك توفر كاف من الرطوبة في الجو، قد يؤدي ذلك إلى تشكل الضباب.



وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية تتزايد وتيرة الضباب في الساعات الأولى من اليوم وهي من الظواهر الجوية المؤثرة، حيث لها تأثير كبير على مدى الرؤية الأفقية وهي ظاهرة مائية لأن السبب الرئيسي لتكونها هو بخار الماء في الغلاف الجوي، وتحدث نتيجة لهدوء الرياح وتوفر كمية كافية من بخار الماء في الجو، ووجود نوات التكثيف والليل الصافي مع وجود التبريد على الأرض أو في الطبقات السفلى.

وأشار إلى أن الفرق بين الضباب والضباب الخفيف هو أن الشروط اللازمة نفسها لتكون الضباب هي نفسها اللازمة لتكون الشبورة ولكن هناك فارق واحد فقط وهو أن مدى الرؤية الأفقية في الضباب تكون أقل من 1000 متر أما الرؤية في الضباب الخفيف ما فوق ألف متر.



وأوضح أن الضباب ثلاثة أنواع الأول ضباب الإشعاع ويحدث هذا النوع من الضباب نتيجة لإشعاع الأرض أثناء الليل على صورة إشعاع طويل الموجة يبرد نتيجة لذلك الهواء في الطبقة القريبة من سطح الأرض بسرعة وتكون الطبقة الأعلى أسخن من السطح، لذا يساعد على حدوث الانقلاب الحراري الذي يساعد في تكون الضباب وهو الأكثر حدوثاً في دولة الإمارات، والنوع الثاني هو ضباب الحمل ويحدث نتيجة لتكونه في مكان ثم ينتقل إلى مكان آخر بفعل الرياح، أما النوع الثالث فهو ضباب الجبهات ويحدث هذا النوع من الضباب نتيجة لتكون الجبهات حيث إن الجبهات هي جبهة ساخنة وأخرى باردة.

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