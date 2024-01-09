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المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة يوثق أنشطة حمد بن محمد الشرقي خلال 2023 في فيلم شامل

1/9/2024 3:00:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر المكتب الاعلامي لحكومة الفجيرة فيلماً قصيراً يستعرض أنشطة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على مدار عام 2023، وذلك ضمن سلسلة الفيديوهات والأفلام التوثيقية التي يصدرها المكتب الإعلامي سنوياً عن نشاطات سموه.

ويعرض الفيلم الذي يحمل عنوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي 2023، ويبثه المكتب الإعلامي عبر قنواته الرسمية وموقعه الإلكتروني، أهم المناسبات والأحداث التي شارك فيها سموه.

ويعرض الفيلم استقبال سموه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في مجلس قصر البحر، حيث ناقش سموهما عدداً من الموضوعات والقضايا التي تهم شؤون الوطن والمواطن.

ويوثق الفيديو حضور سموه الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الثاني والخمسين للدولة الذي أقيم في مدينة إكسبو بدبي تحت شعار "رحلة نحو غد مستدام".

كما يوثق الفيديو تمثيل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي للدولة في عدد من المحافل الدولية والعربية، حيث ترأس سموه وفد الدولة المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في الدوحة.

وعرض الفيلم تقديم التعازي بوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح“رحمه الله”، ممثلاً لصاحب السمو رئيس الدولة،“حفظه الله”.

كما يستعرض الفيلم تسلم سموه جائزة“فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة” من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، وذلك لفوز نادي الفجيرة للفنون القتالية بالجائزة الأولى لرياضة المرأة على مستوى الدولة.

ويعرض الفيديو استقبال سموه لرائدي الفضاء الإماراتيين سلطان النيادي وهزاع المنصوري وفريق مهمة "طموح زايد 2” مهنئاً اياهم على نجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب ..إلى جانب لقائه من المعلم الإنساني وسفير السلام شري شري رافي شنكار، ومناقشته في المواضيع المهمة التي تتعلق بأهمية التسامح وقيمه في بناء المجتمعات ..وغير ذلك من الاستقبالات والجولات واللقاءات التي قام بها سموه على مدار العام المنصرم.

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