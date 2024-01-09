بلينكن: دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بلا أساس

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تعتقد أن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل "بلا أساس" لكن العدد اليومي للقتلى المدنيين بغزة مرتفع للغاية.

وأضاف بلينكن أن العديد من دول الشرق الأوسط مستعدة للاستثمار في مستقبل غزة، لكنهم سيفعلون ذلك فقط في ظل وجود مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية، مؤكدا أنه من الضروري أن تحقق إسرائيل هدفها وألا يتكرر ما حدث في السابع من أكتوبر مرة أخرى

أدلى بلينكن بالتصريحات في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع قادة إسرائيليين في تل أبيب.





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