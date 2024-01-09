بلينكن: دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بلا أساس

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تعتقد أن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل "بلا أساس" لكن العدد اليومي للقتلى المدنيين بغزة مرتفع للغاية.
وأضاف بلينكن أن العديد من دول الشرق الأوسط مستعدة للاستثمار في مستقبل غزة، لكنهم سيفعلون ذلك فقط في ظل وجود مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية، مؤكدا أنه من الضروري أن تحقق إسرائيل هدفها وألا يتكرر ما حدث في السابع من أكتوبر مرة أخرى
أدلى بلينكن بالتصريحات في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع قادة إسرائيليين في تل أبيب.
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