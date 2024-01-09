اختبار عن طريق الأصابع يكشف الأعراض المبكرة لأمراض القلب

تعتبر أمراض القلب هي الأكثر فتكاً وهي مسؤولة عن أكبر عدد من الوفيات على مستوى العالم سنويا. ولكن وفقًا للخبراء، يمكن اكتشاف أمراض القلب والأوعية الدموية والدورة الدموية في الوقت المناسب إذا اكتشف الشخص العلامات والأعراض التحذيرية المبكرة - وأكثرها شيوعًا هي ضيق التنفس وألم في الصدر.

ولكن هناك علامات أخرى غالبًا ما يتم التغاضي عنها، وقد تظهر حتى على الأصابع. وبحسب الخبراء، يمكن التأكد من ذلك عن طريق إجراء اختبار بسيط.

ما هو تعجر الأصابع؟

تعجّر الأظافر هو زيادة عرض أطراف الأصابع والأظافر وتُصبح أكثر استدارةً مقارنةً بالشكل الطبيعي، ويقول الأطباء إن تعجر الأصابع يمكن أن يكون من الأعراض المبكرة لأمراض القلب.

وحذر طبيب الأمراض الجلدية الدكتور دانييل سوجاي، من أن تعجر الأصابع (زيادة عرض أطراف الأصابع مع تضخم وانحناء الأظافر إلى الأسفل) يمكن أن يظهر لدى الأشخاص المصابين بهذا المرض.

كيفية التحقق من تعجر الأصابع؟

ومن أجل التأكد من ذلك، يمكن إجراء اختبار بسيط للتحقق مما إذا كانت الأصابع مصابة بالتعجر فقد يكون ذلك علامة تحذيرية لأمراض الرئة وأمراض القلب وسرطان الرئة.

وقال: «تعجّر الأصابع أو الظفر، أو إذا كان لديك كبر في الأنامل وتقوس ظفرك إلى الأسفل، فهذا هو الوقت الذي نشعر فيه بالقلق بشأن أمراض القلب والرئة بما في ذلك سرطان الرئة».

كما أوضح «سوجاي» أنه للقيام باختبار شامروث، تحتاج إلى وضع ظفرين معًا، واحد من كل يد، وإذا كانت أصابعك سليمة، يجب أن ترى فجوة صغيرة على شكل ماسة في أسِرة الظفر (بدايته).

لكن إذا أجريت الاختبار وجمعت أصابعك معًا، ولم تعثر على الماسة الصغيرة بين أصابعك، فيجب أن تقلق بشأن تعجر الأصابع.

كيف ترتبط تعجر الأصابع بأمراض القلب؟

يقول الأطباء إن تعجر الأصابع يرتبط بأمراض القلب لأنه يحدث غالبًا بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم. يمكن أن يحدث هذا عندما يفشل القلب في ضخ الدم بشكل صحيح في جميع أنحاء الجسم، كما يمكن أن يكون مؤشرا على أمراض الرئة.

ما هي أعراض أمراض القلب؟

بصرف النظر عن تعجر الأصابع، فإن أمراض القلب لها الأعراض التالية:

غثيان

ألم صدر

ضيق في التنفس

آلم الجسد

شعور بالإغماء

يقول الأطباء أن بعض الأسباب الرئيسية لأمراض القلب هي تصلب الشرايين، والذي يحدث بسبب العادات غير الصحية مثل اتباع نظام غذائي غني بالدهون والتدخين وتناول الكحول.

مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أن تصبح جدران الشرايين مغطاة برواسب الدهون. وهذا ما يعرف بالتصلب العصيدي. وهذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري وارتفاع الكولسترول وارتفاع ضغط الدم.





تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز