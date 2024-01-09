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مبادرة «كسوة الشتاء» تدعم 350 عاملاً

1/9/2024 3:00:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مبادرة الروح الإيجابية، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، ومركز شرطة جبل علي، وطلاب مدارس حماية من مبادرة «سفراء الأمان» بالتعاون مع فريق «شكراً لعطائك التطوعي» ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، مبادرة «كسوة الشتاء» التي ساهمت في توفير ملابس شتوية لـ 350 عاملاً في مجمعات العمال في جبل علي.

حضر فعالية توزيع «كسوة الشتاء»، فاطمة بوحجير منسقة مبادرة الروح الإيجابية، ومحمد عبدالله البلوشي من جمارك دبي، وسيف الرحمن أمير، رئيس فريق شكراً لعطائك التطوعي، وعائشة المرزوقي الداعمة للمبادرة.

وأكدت فاطمة بوحجير على أهمية مبادرة «كسوة الشتاء» التي يتم تنظيمها في عامها الثاني في تعزيز قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين وتقبلهم مع نبذ كل أشكال الكراهية والعنف والعصبية والتمييز.

وتضمنت مبادرة «كسوة الشتاء» محاضرات توعية للعمال قدمتها الإدارة العامة لحقوق الإنسان عن حقوقهم، فيما أطلع العمال على «برنامج المركبة العمالية المتنقلة» التي تساهم في تنفيذ برامج التوعية، فيما اختتمت فعالية مبادرة «كسوة الشتاء» بإجراء سحوبات للعمال، وفقرات ترفيهية.

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