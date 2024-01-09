محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية الهندية نموذج للعلاقات التنموية المتطورة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن العلاقات الإماراتية-الهندية نموذج للعلاقات التنموية المتطورة.
وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "العلاقات الإماراتية-الهندية نموذج للعلاقات التنموية المتطورة، ونحن حريصون على استثمار كل الفرص المتاحة لتعزيزها وتوسيع آفاقها".
وأضاف سموه: "سعدت بلقاء دولة ناريندرا مودي في الهند، حيث بحثنا مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل دعمها لمصلحة التنمية والازدهار لشعبي البلدين".
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