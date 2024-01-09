محمد بن زايد وناريندرا مودي يشهدان تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،

حفظه الله، ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين.. وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى الهند.

وشملت المذكرات التي تبادلها الجانبان.. مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في مجال تطوير مجمعات الأغذية، ومذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة.. إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في مجال الرعاية الصحية المبتكرة بجانب مذكرة تفاهم بشأن إنشاء موانئ مستدامة وخضراء وفاعلة.

تبادل مذكرات التفاهم من جانب دولة الإمارات معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية. ومن الجانب الهندي: الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية، والدكتور مانسوخ ماندافيا وزير الصحة ورفاهية الأسرة، وباشوباتي كومار باراس وزير الصناعات الغذائية، و راج كومار بينيوال نائب الرئيس والمدير التنفيذي في إدارة الخدمات الهندية.

شهد مراسم تبادل المذكرات.. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين، إضافة إلى المسؤولين المعنيين من الجانب الهندي.

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