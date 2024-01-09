ترامب يحذّر من خطر فوضى في الولايات المتحدة إذا استمرت الملاحقات بحقه

حذر دونالد ترامب، الثلاثاء، من أن استمرار الملاحقات بحقه بوصفه رئيساً سابقاً والمرشح الجمهوري الأوفر حظاً للانتخابات الرئاسية، قد يؤدي إلى "فوضى" في الولايات المتحدة.

وصرح ترامب للصحافيين: "أعتقد أنه من الظلم بمكان أن يلاحق معارض سياسي من جانب وزارة العدل، وزارة العدل التابعة (للرئيس الديموقراطي جو) بايدن".

وفيما اشار إلى الاستطلاعات التي لا تصب في مصلحة الأخير كمرشح للانتخابات الرئاسية، أكد أن الملاحقات بحقه سياسية، مضيفاً: "ستعم البلاد الفوضى (...) إنها سابقة سيئة جداً".

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