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سرطان البروستاتا .. مركز طبي يكشف طبيعة مرض وزير الدفاع الأمريكي

1/9/2024 3:00:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خضع لعملية جراحية يوم 22 ديسمبر بعد أن كشف فحص عن إصابته بسرطان البروستاتا.

فيما أعلن البنتاغون أن أوستن يخضع للعلاج اثر إصابته بسرطان البروستات، بعدما واجه انتقادات لتأخره أياما عدة قبل إبلاغ البيت الأبيض بدخوله المستشفى.

وقال البنتاغون إن إصابة أوستن "بسرطان البروستات اكتُشفت باكرا وكان تشخيصه ممتازا"، لكن تعيّن لاحقا إعادة إدخاله إلى قسم العناية المركزة بسبب "مضاعفات" بينها شعوره بالغثيان وبآلام حادة في البطن والورك والساق.



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