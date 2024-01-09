سرطان البروستاتا .. مركز طبي يكشف طبيعة مرض وزير الدفاع الأمريكي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خضع لعملية جراحية يوم 22 ديسمبر بعد أن كشف فحص عن إصابته بسرطان البروستاتا.
فيما أعلن البنتاغون أن أوستن يخضع للعلاج اثر إصابته بسرطان البروستات، بعدما واجه انتقادات لتأخره أياما عدة قبل إبلاغ البيت الأبيض بدخوله المستشفى.
وقال البنتاغون إن إصابة أوستن "بسرطان البروستات اكتُشفت باكرا وكان تشخيصه ممتازا"، لكن تعيّن لاحقا إعادة إدخاله إلى قسم العناية المركزة بسبب "مضاعفات" بينها شعوره بالغثيان وبآلام حادة في البطن والورك والساق.
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