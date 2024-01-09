«إياتا»: 8.3% ارتفاع الطلب على الشحن الجوي في نوفمبر

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن ارتفاع الطلب على الشحن الجوي للشهر الرابع على التوالي.

وارتفع الطلب العالمي على الشحن الجوي ــ الذي يقاس بطن الشحن لكل كيلو متر ــ بنسبة 8.3% على أساس سنوي، وذلك مقارنة بشهر نوفمبر 2022، وبالنسبة للعمليات الدولية بلغ نمو الطلب 8.1%.

ونمت السعة المقاسة بطن الشحن المتاح لكل كيلو متر بنسبة 13.7% مقارنة بشهر نوفمبر 2022، وبنسبة 11.6% للعمليات الدولية، وباستمرار أسواق الركاب الدولية في التعافي بعد فيروس كورونا.

وبالمقارنة مع نوفمبر 2019 ما قبل «كوفيد 19» انخفض الطلب على الشحن الجوي بنسبة 2.5%، بينما ارتفعت السعة بنسبة 4.1%.

واستمر مؤشرا مديري المشتريات «PMIs» للصناعات التحويلية وطلبات التصدير الجديدة، وهما مؤشران رئيسيان للطلب العالمي على الشحن الجوي، عند مستوى دون 50 نقطة بقليل في نوفمبر مع تحركات إيجابية صغيرة تشير إلى تراجع التباطؤ الاقتصادي.

وسجلت التجارة العالمية عبر الحدود نمواً للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، مما يغير اتجاهها الهبوطي السابق.

واستمر التضخم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية في الانخفاض في شهر نوفمبر، وفقاً لقياس مؤشر أسعار المستهلك، والذي تركز حول 3% على أساس سنوي في الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي في نوفمبر، وفي الوقت نفسه أظهرت الصين نمواً سلبياً في مؤشر أسعار المستهلك للمرة الثانية على التوالي.

وبحسب «إياتا» واصلت عائدات الشحن الجوي اتجاهها التصاعدي الكبير بنسبة 8.9% منذ أكتوبر، ويتماشى ارتفاع العائدات مع تحسن عوامل حمولة الشحن الجوي خلال الأشهر الأخيرة، ويمكن أن يكون هذا مرتبطاً جزئياً بازدهار عمليات تسليم التجارة الإلكترونية من الصين إلى الأسواق الغربية.

وارتفع الطلب على الشحن الجوي في شهر نوفمبر بنسبة 8.3% مقارنة بعام 2022، وهو أقوى نمو على أساس سنوي منذ عامين تقريباً، ويمثل ضعف الزيادة المسجلة في أكتوبر، والتي كانت عند 3.8%، والشهر الرابع من التطور الإيجابي للسوق.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «من المتوقع أن تكون نهاية العام مشجعة للشحن الجوي على الرغم من المخاوف الاقتصادية الكبيرة، التي كانت موجودة طوال عام 2023، وما زالت تلوح في الأفق».

وشهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة في أحجام الشحن الجوي بنسبة 13.8% في نوفمبر 2023 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وكان هذا الأداء أعلى بكثير من نمو الشهر السابق البالغ 7.6%.

وارتفعت السعة المتاحة لشركات الطيران في المنطقة بنسبة 29.6% مقارنة بشهر نوفمبر 2022.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية أضعف نمو في الطلب في نوفمبر مع زيادة بنسبة 1.8% على أساس سنوي في أحجام الشحن، ومع ذلك كان هذا بمنزلة تحسن كبير في الأداء مقارنة بانكماش بنسبة 1.8% في أكتوبر، فيما زادت السعة خلال نوفمبر الماضي بنسبة 4% مقارنة بشهر نوفمبر 2022.

وشهدت شركات الطيران الأوروبية زيادة في أحجام الشحن الجوي بنسبة 6.7% في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، كما زادت السعة بنسبة 6.5% في نوفمبر 2023 مقارنة بعام 2022.

وحققت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 13.5% على أساس سنوي في أحجام الشحن، وزادت السعة بنسبة 15.4% مقارنة بشهر نوفمبر 2022.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية زيادة بنسبة 4.2% في أحجام الشحن مقارنة بشهر نوفمبر 2022، وهو ما يشبه إلى حد كبير الزيادة السنوية البالغة 4% المسجلة لشهر أكتوبر، وارتفعت السعة في نوفمبر بنسبة 7.7% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.

وشهدت شركات الطيران الأفريقية زيادة في أحجام الشحن الجوي بنسبة 3.9% في نوفمبر 2023، وهو تحسن طفيف مقارنة بالنمو خلال أكتوبر، والذي كان عند 2.9%، وكانت السعة أعلى بنسبة 14% من مستويات نوفمبر 2022.