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«وول ستريت» تحت ضغط عوائد أذون الخزانة وأسهم التكنولوجيا

1/9/2024 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت الثلاثاء، إذ واجهت أسهم الشركات الكبرى ضغوطاً من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد انحسار توقعات بداية قريبة لخفض أسعار الفائدة قبيل تقارير مهمة بشأن التضخم مقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وانخفض المؤشر ستاندرد أند بورز 500 نحو 21.61 نقطة بما يعادل 0.45 بالمئة إلى 4741.93 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 99.64 نقطة أو 0.67 بالمئة إلى 14744.13 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 159.46 نقطة أو 0.42 بالمئة إلى 37523.55 نقطة.

كانت العديد من أسماء التكنولوجيا في المنطقة الحمراء، حيث تراجع سهم «يونيتي تكنولوجيز» 7.1% بعد أن قالت الشركة إنها ستسرح ما يقرب من 25% من قوتها العاملة، وتراجع «نتفلكس» بنسبة 2٪ تقريباً، كما تراجعت أسهم «أبل» بنحو 1% بعد تخفيض تصنفيها من قبل «سيتي بنك» وخسر سهم «تسلا» أكثر من 3%.

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