أبل تطرح نظارة Vision Pro للواقع المختلط الشهر المقبل بـ 3499 دولاراً

ستتيح شركة أبل نظارتها للواقع المختلط Vision Pro التي تبلغ تكلفتها 3499 دولاراً، في الولايات المتحدة بدءاً من 2 فبراير، على أن تبدأ الطلبات المعدة سابقاً في 19 يناير.

ووصف الرئيس التنفيذي تيم كوك النظارة الجديدة بأنها «الجهاز الإلكتروني الاستهلاكي الأكثر تقدماً على الإطلاق»، بحسب «فوربس».

وكشفت أبل عن النظارة لأول مرة خلال مؤتمر المطورين العالمي لشركة أبل في يونيو.

وأوضحت الشركة أن النظارة تقدم لكل عين شاشة فائقة الدقة تحتوي على بكسلات أكثر من تلفزيون 4K، ويمكن للمستخدمين التبديل بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي باستخدام قرص على جانب النظارة.

ويمكن للمستخدمين التحكم في النظارة باستخدام أعينهم وأيديهم وصوتهم، مثل النقر بأصابعهم لتحديد العناصر خلال استخدام التطبيقات.

ويجري تشغيل Vision Pro بواسطة visionOS، وهو نظام تشغيل مبني على أساس أنظمة تشغل منتجات أبل الأخرى، بحيث يتمكن المستخدمون من الوصول إلى أكثر من مليون تطبيق لجهاز أيفون وأيباد، كما للنظارة متجر تطبيقات خاص بها.

تحتوي النظارة على 256 غيغابايت من التخزين، وتتضمن تصميماً مزدوج الشريحة مع شريحة M2 وشريحة R1 الجديدة التي «تعالج المدخلات من 12 كاميرا وخمسة مستشعرات وستة ميكروفونات»، لجعل المحتوى يبدو واقعياً.

إضافة على سعر الجهاز تكلف العدسات الطبية من Zeiss للنظارة 149 دولاراً، في حين يكلف القراء 99 دولاراً.

وتتضمن النظارة أيضًا نظام المصادقة الجديد لأبل Optic ID الذي يمسح قزحية المستخدم لفتح الجهاز وإكمال مهام أخرى، لكن أبل تقول إن معلومات تتبع العين لا تجري مشاركتها داخلياً أو مع أطراف ثالثة.

وتُعد نظارة Vision Pro أول فئة منتجات جديدة من أبل منذ أن أطلقت سلسلة Apple Watch عام 2015.

عام 2016، قدّمت شركة أبل براءات اختراع لأجزاء النظارة، مثل النظارات خفيفة الوزن، لكن الشركة واجهت تحديات تقنية أخّرت التطوير، حسبما ذكرت بلومبرغ.