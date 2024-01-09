أسهم أوروبا تهبط وقطاعا التعدين والبنوك في صدارة الخاسرين

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجلت الأسهم الأوروبية تراجعا واسع النطاق اليوم الثلاثاء مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية في أنحاء أوروبا، غير أن صعود أسهم الرعاية الصحية ذات الثقل ساعد في الحد من بعض الخسائر.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2 بالمئة، ليتعثر بعد صعوده نحو 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية في أنحاء القارة اليوم.
وقادت أسهم شركات الموارد الأساسية خسائر القطاعات، إذ انخفضت 1.4 بالمئة، في حين خسرت أسهم البنوك 0.8 بالمئة، منهية بذلك سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام.
وكبحت أسهم الرعاية الصحية الخسائر، وواصلت مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، إذ ارتفعت 0.7 بالمئة، لتحوم عند أعلى مستوى في 17 أسبوعا تقريبا الذي بلغته في الجلسة السابقة.
وتشكل أسهم الرعاية الصحية أكثر من 15 بالمئة من المؤشر القياسي الأوروبي، وفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن.
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