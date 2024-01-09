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أسهم أوروبا تهبط وقطاعا التعدين والبنوك في صدارة الخاسرين

1/9/2024 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجلت الأسهم الأوروبية تراجعا واسع النطاق اليوم الثلاثاء مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية في أنحاء أوروبا، غير أن صعود أسهم الرعاية الصحية ذات الثقل ساعد في الحد من بعض الخسائر.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2 بالمئة، ليتعثر بعد صعوده نحو 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية في أنحاء القارة اليوم.

وقادت أسهم شركات الموارد الأساسية خسائر القطاعات، إذ انخفضت 1.4 بالمئة، في حين خسرت أسهم البنوك 0.8 بالمئة، منهية بذلك سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام.

وكبحت أسهم الرعاية الصحية الخسائر، وواصلت مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، إذ ارتفعت 0.7 بالمئة، لتحوم عند أعلى مستوى في 17 أسبوعا تقريبا الذي بلغته في الجلسة السابقة.

وتشكل أسهم الرعاية الصحية أكثر من 15 بالمئة من المؤشر القياسي الأوروبي، وفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن.


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