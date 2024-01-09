مابين ( هاي روح الروح) و(لا تعيطش يازلمه) (معلش)

MENAFN - Khaberni) يكتمل الشعب في انسانه الجبار العابر للتاريخ شرفاً وللجغرافيا صموداً.

انسانٌ بلغت فيه العاطفة قمتها وتجسد فيه الحنان بصورة شيخ يضمُّ حفيدتهُ الشهيدة لتنساب المشاعر حروفاً يسجلها التاريخ ( هاي روح الروح) شعب يحبُّ أبناءه حدّ الفداء بالروح يحيطهم من كل أذى بكل ما يملك. شعب يعشق الحياة حدّ الغناء يعشق الالوان ويشكل بها أكثر من

ثلاثين طرازا للثوب الفلسطيني.

وهو شعب عصيُّ العود لا تنكسر له قناة أمام الاعداء ( ما تعيطش يا زلمه) كلمات حفرت ذاكرة كل طفل هو مشروع مقاوم وكل مقاوم مشروع شهيد في سبيل تحرير الارض والانسان.

حملو الخزن في قلوبهم وقودا للانتقام من الصهيوني المحتل الذي قتل الحياة بكل تشكّلاتها وعلى قدر الجريم يكون مخزون

الوقود.

ويتمثل الصمود في قمته بقول الدحدوح ( معلش) وهو يدافع عن شرف الكلمة وصدق الصوره

لما يجري من جرائم العدو الصهيوني ليوصلها للعالم الظالم دفاعاً يُعمده بدماء عائلته الزوجة والابناء والحفده.

وتكتمل الصورة جمالا والمشهد جلالاً حين تسمع الشهيد القائد

يقول : ( إن دمي ليس بأطهر ولا أفضل من دم أي شهيد في غزة وكل فلسطين) وتسمع أم الشهيد تككر ذات الجمله لتعرف أن هذا شعب من نوع مختلف.

هو الشعب المقاوم الذي كسرت ارادتُه كل الابجديات التي تصف جدلية الحياة والموت، الحزن الكبير على الفقد الممتزج بزغرودة يُزف بها الشهيد، الاستعلاء على الذات ونكرانها لصالح الشعب والتراب والقيم العليا.

يقول فيهم الشاعر:

شَعْبٌ عَصِيُّ العُودِ، مِظْفَارُ الخُطَى

















شَدَّادُ حَبْلِ الودِّ لِلأَوْدَادِ

بطلٌ يُعَلِّمُنَا اخْتِراعَ













إِنْ حَادَفَتْنَا بالنُجُومِ أَيَادِ

يسقي الحياة بشيبه وشبابه









كأساً اذا نقصت يقول ازدادي

يا للفلسْطِينيّ، يا لَمُعَلِّمٍ











بَزَّ النخيل بِتَمْرِهِ البَغْدَادِي

قَدَرُ الشُعُوبِ إذَا رأتْ وقَضَاؤُها











حُرِيَّةٌ تُدْمِي يَدَ الجلاَّدِ

وإذا سَرَتْ في الأرْضِ غُصَّةُ نَاسِها









جادتْ بِما اسْتَعْصَى على الإيجادِ

هذا الطوفان ( طوفان الاقصى) لا يحمل الخبث

وكأن النداء يتجدد ( يا بني اركب معنا ولا تكن من الظالمين)

فهذا نداء لكل سامع لصرخات الاطفال الاو اسكتها بارود الظالم ومن مد له يد العون ومن خذلهم من بني جلدتنا،

نداء لكل من يرى الدماء الطاهره تلونت بها ارض غزة.

نداء لمن كان عنده بقية من ضمير





وللحديث بقية ( معلششششششش)