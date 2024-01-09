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4 علامات تشير إلى الإصابة بسرطان القولون.. وهذه طرق الوقاية

1/9/2024 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - سرطان القولون هو أحد أكثر الأنواع شيوعًا، ويصيب الملايين كل عام، ويوجد فى الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة ويمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل الكبد أو الرئتين.

محمد المنيسي، استشاري الباطنة، كشف عن أربعة من أكثر علامات تشير إلى الإصابة بسرطان القولون شيوعًا حول العالم، كالتالي:

تغيرات في عادات التغوط وقال إن هذه التغييرات قد تشمل الإسهال أو الإمساك أو تغيرات في شكل البراز، مثل أن يصبح البراز رقيقًا أو مغطى بالدم.

نزيف المستقيم

قد يكون النزيف واضحًا أو مختلطًا بالبراز.

ألم في البطن

قد يكون الألم مستمرًا أو متقطعًا، وقد يكون خفيفًا أو شديدًا.

شعور بالتعب أو الضعف

قد يكون هذًا بسبب فقدان الدم أو بسبب تأثير السرطان على الجسم.

نصائح طبية للوقاية من سرطان القولون

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات.

الحفاظ على وزن صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الإقلاع عن التدخين.

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، فمن المهم استشارة الطبيب لتحديد السبب.

يمكن أن يساعد الفحص المبكر والعلاج في زيادة فرص الشفاء من سرطان القولون.

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