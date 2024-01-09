نتائج السنة المالية 2023 بشركة Exagrid عام قياسي للشركة

BUSINESS WIRE - أعلنت اليوم شركة ExaGrid ®، التي تقدم الحل الوحيد لتخزين النسخ الاحتياطي المتدرج في المجال، أنها حققت رقمًا قياسيًّا غير مسبوق في الحجوزات والإيرادات في الربع الأخير المنتهي في 31 ديسمبر 2023، وأن سنة 2023 كانت قياسية بصفة عامة.

فقد شهدت إيرادات ExaGrid نموًّا مقارنة بالربع السابق، ومقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. كما حققت ExaGrid نموًا بلغ أكثر من 20% في عام 2023، مع الحفاظ على نسبة أرباح وخسائر إيجابية، ونسبة أرباح إيجابية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وتوفير تدفق نقدي حر على مدار الأرباع الـ 12 الماضية المتتالية.

ونجحت ExaGrid في إضافة 173 عميلًا جديدًا في الربع الأخير من عام 2023، كان من بينها 59 صفقة جديدة مع العملاء، تُقدَّر قيمتها بستة أرقام، و3 صفقات عملاء جديدة تُقدَّر قيمتها بسبعة أرقام. وتتمتع ExaGrid بأكثر من 4100 من العملاء النشطين، بدءًا من السوق المتوسطة العليا إلى المؤسسات الكبيرة، الذين يستخدمون تخزين النسخ الاحتياطي المتدرج لحماية بياناتهم، ما يضفي العديد من عملاء قائمة فورتشن 1000 خلال هذا الربع. وتتسارع وتيرة نمو شركة ExaGrid، كما تقوم الشركة بعملية التوظيف في سائر أنشطة الأعمال في جميع أنحاء العالم.

وقال Bill Andrews؛ الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ExaGrid: "تواصل ExaGrid توسيع نطاق انتشارها، ولديها الآن فرق مبيعات في أكثر من 30 دولة حول العالم، مع عمليات تركيب أنظمة للعملاء في أكثر من 80 دولة. أما خارج الولايات المتحدة، فإن أعمالنا في كندا وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، تشهد نموًا سريعًا. إذ نجري الآن نسبة 48% من أعمالنا خارج الولايات المتحدة".

وأضاف Andrews: "وفي السنوات الأخيرة، أدركت ExaGrid عدم وجود أي مُورِّد يقوم بإنشاء مساحة تخزين تعمل على تحسين النسخ الاحتياطي، إذ كان جميعهم ممِّن يبيعون منتجات التخزين الأساسية لأهداف التخزين الاحتياطي، أو كانوا يبيعون أجهزة إلغاء البيانات المكررة المضمنة، التي تتسم بالبطء في عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة، وتؤدي إلى ترقيات جذرية مكلفة. إن تخزين النسخ الاحتياطي له احتياجات فريدة، وذلك بسبب مهام النسخ الاحتياطي الكبيرة، والمتزايدة، والنسخ الاصطناعي الكامل، وتناوب النسخ الاحتياطي، والاحتفاظ طويل الأجل، والعديد من الجوانب الأخرى التي تجعل النسخ الاحتياطي مختلفًا عن التخزين الأساسي. وقد تم تصميم نظام تخزين النسخ الاحتياطي المتدرج الفريد من نوعه من ExaGrid بشكل خاص لتحسين أداء النسخ الاحتياطي، واستعادة الأداء، وقابلية التوسع مع نمو البيانات، وضمان الأمن، واسترداد البيانات من برامج الفدية، والتعافي من الكوارث، وتعزيز اقتصاديات النسخ الاحتياطي، بتكاليف منخفضة مدفوعة مقدمًا وبمرور الوقت. كما أن التخزين الأساسي ليس سريعًا بدرجة كافية لمهام النسخ الاحتياطي الكبيرة، وعادةً ما يكون غير قابل للتوسع، كما أن الاحتفاظ به مكلف للغاية على المدى الطويل، وكذلك يمكن الوصول إليه عبر الشبكة ما يجعله عرضة للهجمات الأمنية. وتعد الأجهزة المضمنة لإلغاء البيانات المكررة بطيئة في عمليات النسخ الاحتياطي، وبطيئة في عمليات الاستعادة، وغير قابلة للتوسع، كما أنه يمكن الوصول إليها عبر الشبكة ما يجعلها عرضة للهجمات الأمنية".

وأضاف Andrews: "تفخر ExaGrid بامتلاكها منتجًا شديد التميز، يؤدي الوظيفة على أكمل وجه، ويتسم بحجم مناسب، ويحظى بدعم فعال، وينجز المهمة على النحو المطلوب. ويمكننا تأكيد هذه الادعاءات من خلال صافي نسبة احتفاظنا بالعملاء التي تبلغ 95%، والحصول على + 81 درجة في مؤشر الترويج الصافي NPS))، وحقيقة أن 92% من عملائنا يشغلون ميزة "قفل وقت الاحتفاظ للتعافي من برامج الفدية" الخاصة بنا، وأن 99% من عملائنا يستخدمون خطة الصيانة والدعم السنوية الفعالة".

المعالم البارزة للربع الأخير من عام 2023:



معدل فوز تنافسي قوي يزيد على 70٪ خلال هذا الربع

جلب 173 عميلًا جديدًا

59 صفقة لعملاء جدد بقيمة تُقدَّر بستة أرقام، و3 صفقات للعملاء الجدد بقيمة تُقدَّر بسبعة أرقام

تمكَّن أكثر من 4100 عميل من حماية بياناتهم باستخدام وحدة تخزين النسخ الاحتياطي المتدرجة من ExaGrid.

انتشار فرق المبيعات والدعم في 30 دولة، وعمليات تركيب أنظمة للعملاء في أكثر من 80 دولة

تزايد المبيعات العالمية - 48% من الأعمال خارج الولايات المتحدة

محافظة الشركة على المستوى الإيجابي للنقد ونسبة الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وإيجابية نسبة الأرباح والخسائر على مدار الـ 12 ربعًا الماضية

فوز شركة ExaGrid بجائزتَي "أفضل شركة تخزين للعام"، و"أفضل ابتكار في مجال النسخ الاحتياطي/الأرشفة للعام" في حفل توزيع جوائز SDC في نوفمبر، إضافةً إلى جوائز الصناعة الخمس التي فازت بها في وقت سابق من العام في حفل توزيع جوائز التخزين وجوائز حوسبة الشبكة - ليصبح المجموع 7 جوائز في هذا المجال في عام 2023 تكامل معزز مع Commvault: تمكنت شركة ExaGrid في وقت سابق من إزالة بيانات Commvault المكررة، وتحسين نسبة إلغاء البيانات المكررة بمقدار 3 أضعاف. ففي الربع الأخير، أعلنت ExaGrid أنه يمكن تفعيل كل من ميزة الضغط وإلغاء البيانات المكررة من Commvault، ويمكن لـ ExaGrid إلغاء تكرار البيانات بشكل أكبر.

نبذة عن شركة ExaGrid

تقدم ExaGrid مساحة تخزين احتياطية متدرجة، مع منطقة إنزال فريدة لذاكرة التخزين المؤقت بالقرص، ومستودع احتفاظ طويل الأمد، وبنية قابلة للتوسع. كما أن منطقة الإنزال من ExaGrid توفر أسرع عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة والاسترداد الفوري للأجهزة الافتراضية. بالإضافة إلى أن طبقة المستودع تتميز بأقل تكلفة للاحتفاظ طويل الأمد. وتشتمل بنية ExaGrid التوسعية على أجهزة كاملة، وتضمن نافذة ثابتة للنسخ الاحتياطي عند تزايد البيانات، مما يحول دون الترقيات الجذرية المكلفة، وتقادم المنتج المخطط لإنشائه. وتقدم ExaGrid نهج تخزين النسخ الاحتياطي الوحيد المكون من مستويين، وبطبقة غير مواجهة للشبكة (ما يوفر فجوة هوائية طبقية)، وعمليات حذف متأخرة، وعناصر غير قابلة للتغيير للتعافي من هجمات برامج الفدية.

ولدى ExaGrid مهندسون لأنظمة المبيعات الفعلية وما قبل البيع في المناطق التالية: الأرجنتين، أستراليا، البنلوكس، البرازيل، كندا، تشيلي، دول الكومنولث، كولومبيا، جمهورية التشيك، فرنسا، ألمانيا، هونج كونج، الهند، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، المكسيك، بلدان الشمال الأوروبي، بولندا، البرتغال، قطر، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، ومناطق أخرى.

يرجى زيارتنا على موقع exagri ، أو تواصَل معنا على LinkedI .، كما يمكن التعرف على آراء عملائنا حول تجاربهم الخاصة مع ExaGrid، والتعرف على سبب قضائهم لوقت أقل بكثير الآن أثناء عملية تخزين النسخ الاحتياطية في قصص نجاح العملا . تفخر ExaGrid بالحصول على +81 درجة في مؤشر الترويج الصافي (NPS)!

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