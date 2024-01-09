نتائج السنة المالية 2023 بشركة Exagrid عام قياسي للشركة

(MENAFN
- AETOSWire)
BUSINESS WIRE - أعلنت اليوم شركة ExaGrid ®، التي تقدم الحل الوحيد لتخزين النسخ الاحتياطي المتدرج في المجال، أنها حققت رقمًا قياسيًّا غير مسبوق في الحجوزات والإيرادات في الربع الأخير المنتهي في 31 ديسمبر 2023، وأن سنة 2023 كانت قياسية بصفة عامة.
فقد شهدت إيرادات ExaGrid نموًّا مقارنة بالربع السابق، ومقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. كما حققت ExaGrid نموًا بلغ أكثر من 20% في عام 2023، مع الحفاظ على نسبة أرباح وخسائر إيجابية، ونسبة أرباح إيجابية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وتوفير تدفق نقدي حر على مدار الأرباع الـ 12 الماضية المتتالية.
ونجحت ExaGrid في إضافة 173 عميلًا جديدًا في الربع الأخير من عام 2023، كان من بينها 59 صفقة جديدة مع العملاء، تُقدَّر قيمتها بستة أرقام، و3 صفقات عملاء جديدة تُقدَّر قيمتها بسبعة أرقام. وتتمتع ExaGrid بأكثر من 4100 من العملاء النشطين، بدءًا من السوق المتوسطة العليا إلى المؤسسات الكبيرة، الذين يستخدمون تخزين النسخ الاحتياطي المتدرج لحماية بياناتهم، ما يضفي العديد من عملاء قائمة فورتشن 1000 خلال هذا الربع. وتتسارع وتيرة نمو شركة ExaGrid، كما تقوم الشركة بعملية التوظيف في سائر أنشطة الأعمال في جميع أنحاء العالم.
وقال Bill Andrews؛ الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ExaGrid: "تواصل ExaGrid توسيع نطاق انتشارها، ولديها الآن فرق مبيعات في أكثر من 30 دولة حول العالم، مع عمليات تركيب أنظمة للعملاء في أكثر من 80 دولة. أما خارج الولايات المتحدة، فإن أعمالنا في كندا وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، تشهد نموًا سريعًا. إذ نجري الآن نسبة 48% من أعمالنا خارج الولايات المتحدة".
وأضاف Andrews: "وفي السنوات الأخيرة، أدركت ExaGrid عدم وجود أي مُورِّد يقوم بإنشاء مساحة تخزين تعمل على تحسين النسخ الاحتياطي، إذ كان جميعهم ممِّن يبيعون منتجات التخزين الأساسية لأهداف التخزين الاحتياطي، أو كانوا يبيعون أجهزة إلغاء البيانات المكررة المضمنة، التي تتسم بالبطء في عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة، وتؤدي إلى ترقيات جذرية مكلفة. إن تخزين النسخ الاحتياطي له احتياجات فريدة، وذلك بسبب مهام النسخ الاحتياطي الكبيرة، والمتزايدة، والنسخ الاصطناعي الكامل، وتناوب النسخ الاحتياطي، والاحتفاظ طويل الأجل، والعديد من الجوانب الأخرى التي تجعل النسخ الاحتياطي مختلفًا عن التخزين الأساسي. وقد تم تصميم نظام تخزين النسخ الاحتياطي المتدرج الفريد من نوعه من ExaGrid بشكل خاص لتحسين أداء النسخ الاحتياطي، واستعادة الأداء، وقابلية التوسع مع نمو البيانات، وضمان الأمن، واسترداد البيانات من برامج الفدية، والتعافي من الكوارث، وتعزيز اقتصاديات النسخ الاحتياطي، بتكاليف منخفضة مدفوعة مقدمًا وبمرور الوقت. كما أن التخزين الأساسي ليس سريعًا بدرجة كافية لمهام النسخ الاحتياطي الكبيرة، وعادةً ما يكون غير قابل للتوسع، كما أن الاحتفاظ به مكلف للغاية على المدى الطويل، وكذلك يمكن الوصول إليه عبر الشبكة ما يجعله عرضة للهجمات الأمنية. وتعد الأجهزة المضمنة لإلغاء البيانات المكررة بطيئة في عمليات النسخ الاحتياطي، وبطيئة في عمليات الاستعادة، وغير قابلة للتوسع، كما أنه يمكن الوصول إليها عبر الشبكة ما يجعلها عرضة للهجمات الأمنية".
وأضاف Andrews: "تفخر ExaGrid بامتلاكها منتجًا شديد التميز، يؤدي الوظيفة على أكمل وجه، ويتسم بحجم مناسب، ويحظى بدعم فعال، وينجز المهمة على النحو المطلوب. ويمكننا تأكيد هذه الادعاءات من خلال صافي نسبة احتفاظنا بالعملاء التي تبلغ 95%، والحصول على + 81 درجة في مؤشر الترويج الصافي NPS))، وحقيقة أن 92% من عملائنا يشغلون ميزة "قفل وقت الاحتفاظ للتعافي من برامج الفدية" الخاصة بنا، وأن 99% من عملائنا يستخدمون خطة الصيانة والدعم السنوية الفعالة".
المعالم البارزة للربع الأخير من عام 2023:
معدل فوز تنافسي قوي يزيد على 70٪ خلال هذا الربع جلب 173 عميلًا جديدًا 59 صفقة لعملاء جدد بقيمة تُقدَّر بستة أرقام، و3 صفقات للعملاء الجدد بقيمة تُقدَّر بسبعة أرقام تمكَّن أكثر من 4100 عميل من حماية بياناتهم باستخدام وحدة تخزين النسخ الاحتياطي المتدرجة من ExaGrid. انتشار فرق المبيعات والدعم في 30 دولة، وعمليات تركيب أنظمة للعملاء في أكثر من 80 دولة تزايد المبيعات العالمية - 48% من الأعمال خارج الولايات المتحدة محافظة الشركة على المستوى الإيجابي للنقد ونسبة الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وإيجابية نسبة الأرباح والخسائر على مدار الـ 12 ربعًا الماضية فوز شركة ExaGrid بجائزتَي "أفضل شركة تخزين للعام"، و"أفضل ابتكار في مجال النسخ الاحتياطي/الأرشفة للعام" في حفل توزيع جوائز SDC في نوفمبر، إضافةً إلى جوائز الصناعة الخمس التي فازت بها في وقت سابق من العام في حفل توزيع جوائز التخزين وجوائز حوسبة الشبكة - ليصبح المجموع 7 جوائز في هذا المجال في عام 2023 تكامل معزز مع Commvault: تمكنت شركة ExaGrid في وقت سابق من إزالة بيانات Commvault المكررة، وتحسين نسبة إلغاء البيانات المكررة بمقدار 3 أضعاف. ففي الربع الأخير، أعلنت ExaGrid أنه يمكن تفعيل كل من ميزة الضغط وإلغاء البيانات المكررة من Commvault، ويمكن لـ ExaGrid إلغاء تكرار البيانات بشكل أكبر.
نبذة عن شركة ExaGrid
تقدم ExaGrid مساحة تخزين احتياطية متدرجة، مع منطقة إنزال فريدة لذاكرة التخزين المؤقت بالقرص، ومستودع احتفاظ طويل الأمد، وبنية قابلة للتوسع. كما أن منطقة الإنزال من ExaGrid توفر أسرع عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة والاسترداد الفوري للأجهزة الافتراضية. بالإضافة إلى أن طبقة المستودع تتميز بأقل تكلفة للاحتفاظ طويل الأمد. وتشتمل بنية ExaGrid التوسعية على أجهزة كاملة، وتضمن نافذة ثابتة للنسخ الاحتياطي عند تزايد البيانات، مما يحول دون الترقيات الجذرية المكلفة، وتقادم المنتج المخطط لإنشائه. وتقدم ExaGrid نهج تخزين النسخ الاحتياطي الوحيد المكون من مستويين، وبطبقة غير مواجهة للشبكة (ما يوفر فجوة هوائية طبقية)، وعمليات حذف متأخرة، وعناصر غير قابلة للتغيير للتعافي من هجمات برامج الفدية.
ولدى ExaGrid مهندسون لأنظمة المبيعات الفعلية وما قبل البيع في المناطق التالية: الأرجنتين، أستراليا، البنلوكس، البرازيل، كندا، تشيلي، دول الكومنولث، كولومبيا، جمهورية التشيك، فرنسا، ألمانيا، هونج كونج، الهند، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، المكسيك، بلدان الشمال الأوروبي، بولندا، البرتغال، قطر، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، ومناطق أخرى.
يرجى زيارتنا على موقع exagri ، أو تواصَل معنا على LinkedI .، كما يمكن التعرف على آراء عملائنا حول تجاربهم الخاصة مع ExaGrid، والتعرف على سبب قضائهم لوقت أقل بكثير الآن أثناء عملية تخزين النسخ الاحتياطية في قصص نجاح العملا . تفخر ExaGrid بالحصول على +81 درجة في مؤشر الترويج الصافي (NPS)!
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