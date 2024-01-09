Verisilicon تكشف النقاب عن عنوان IP من السلسلة VC9800 الجديدة لمراكز بيانات الجيل التالي

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- AETOSWire) BUSINESS WIRE -كشفت VeriSilicon (688521) اليوم عن أحدث عنوان IP لوحدة معالج الفيديو من سلسلة VC9800 مع تحسين أداء معالجة الفيديو لتعزيز وجودها في تطبيقات مركز البيانات. يلبي عنوان IP الذي تم إطلاقه حديثًا المتطلبات المتقدمة لمراكز بيانات الجيل التالي بما في ذلك خوادم تحويل ترميز الفيديو وخوادم الذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر المكتبية السحابية الافتراضية والألعاب السحابية.
تتميز سلسلة VC9800 من بروتوكول الإنترنت VPU بأداء عالٍ وإنتاجية عالية وقدرات تشفير وفك تشفير متعددة الدفق على مستوى الخادم. يمكنها التعامل مع ما يصل إلى 256 بثًا ودعم جميع تنسيقات الفيديو السائدة، بما في ذلك تنسيق VVC المتقدم الجديد. من خلال ترميز Rapid Look Ahead، يُحسّن عنوان IP لسلسلة VC9800 جودة الفيديو بشكل كبير مع انخفاض مساحة الذاكرة ووقت الاستجابة للتشفير. مع القدرة على دعم تشفير وفك تشفير 8K، فهي توفر معالجة لاحقة مُحسّنة للفيديو وترميزًا متعدد القنوات بدقة مختلفة، وبالتالي تحقق حلاً فعالاً لتحويل الترميز.
يمكن لسلسلة VC9800 من VPU IP أن تتفاعل بسلاسة مع IP لمعالج الشبكة العصبية (NPU) ، مما يتيح مسار فيديو AI كاملاً. عند دمجها مع بروتوكول الإنترنت لوحدة معالج الرسومات (GPU) من VeriSilicon، يكون حل النظام الفرعي قادرًا على تقديم تجارب ألعاب مُحسّنة. بالإضافة إلى ذلك، توفر المحاكاة الافتراضية للأجهزة وتحسين الصور بدقة فائقة ووظائف الترميز التي تدعم الذكاء الاصطناعي لهذه السلسلة من بروتوكولات الإنترنت أيضًا حلولًا فعالة لأجهزة سطح المكتب السحابية الافتراضية.
"لا تزال تقنية تحويل ترميز الفيديو المتقدمة من VeriSilicon رائدة في مجال مركز البيانات. وقال Wei-Jin Dai، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لقسم الملكية الفكرية في VeriSilicon: "نحن نعمل عن كثب مع العملاء العالميين الرائدين لتطوير حلول شاملة للأنظمة الفرعية لمعالجة الفيديو لتلبية متطلبات أحدث مراكز البيانات". "بالنسبة لحوسبة الذكاء الاصطناعي، تم توسيع قدراتنا في مرحلة المعالجة اللاحقة للفيديو للتفاعل بسلاسة مع وحدات NPU، مما يضمن دقة على مستوى OpenCV. لقد قدمنا أيضًا تقنية فائقة الدقة إلى النظام الفرعي لمعالجة الفيديو، مما أدى إلى رفع جودة الصورة وتحسين تجارب المستخدم في نهاية المطاف للحوسبة السحابية والشاشة الذكية".
لاستكشاف محافظ الملكية الفكرية الغنية لدينا، ندعوك لزيارة كشك VeriSilicon في معرض Venetian (كشك رقم: Bassano 2701 وBassano 2702) خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES) 2024)، الذي سيعقد في الفترة من 9 إلى 12 يناير في لاس فيغاس.
حول VeriSilicon
تلتزم VeriSilicon بتزويد العملاء بخدمات السيليكون المخصصة الشاملة القائمة على النظام الأساسي وخدمات ترخيص الملكية الفكرية لأشباه الموصلات التي تستفيد من الملكية الفكرية لأشباه الموصلات الداخلية. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة:
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