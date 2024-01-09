Verisilicon تكشف النقاب عن عنوان IP من السلسلة VC9800 الجديدة لمراكز بيانات الجيل التالي

MENAFN - AETOSWire) BUSINESS WIRE -كشفت VeriSilicon ‏ (688521) اليوم عن أحدث عنوان IP لوحدة معالج الفيديو من سلسلة VC9800 مع تحسين أداء معالجة الفيديو لتعزيز وجودها في تطبيقات مركز البيانات. يلبي عنوان IP الذي تم إطلاقه حديثًا المتطلبات المتقدمة لمراكز بيانات الجيل التالي بما في ذلك خوادم تحويل ترميز الفيديو وخوادم الذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر المكتبية السحابية الافتراضية والألعاب السحابية.

تتميز سلسلة VC9800 من بروتوكول الإنترنت VPU بأداء عالٍ وإنتاجية عالية وقدرات تشفير وفك تشفير متعددة الدفق على مستوى الخادم. يمكنها التعامل مع ما يصل إلى 256 بثًا ودعم جميع تنسيقات الفيديو السائدة، بما في ذلك تنسيق VVC المتقدم الجديد. من خلال ترميز Rapid Look Ahead، يُحسّن عنوان IP لسلسلة VC9800 جودة الفيديو بشكل كبير مع انخفاض مساحة الذاكرة ووقت الاستجابة للتشفير. مع القدرة على دعم تشفير وفك تشفير 8K، فهي توفر معالجة لاحقة مُحسّنة للفيديو وترميزًا متعدد القنوات بدقة مختلفة، وبالتالي تحقق حلاً فعالاً لتحويل الترميز.

يمكن لسلسلة VC9800 من VPU IP أن تتفاعل بسلاسة مع IP لمعالج الشبكة العصبية (NPU) ، مما يتيح مسار فيديو AI كاملاً. عند دمجها مع بروتوكول الإنترنت لوحدة معالج الرسومات (GPU) من VeriSilicon، يكون حل النظام الفرعي قادرًا على تقديم تجارب ألعاب مُحسّنة. بالإضافة إلى ذلك، توفر المحاكاة الافتراضية للأجهزة وتحسين الصور بدقة فائقة ووظائف الترميز التي تدعم الذكاء الاصطناعي لهذه السلسلة من بروتوكولات الإنترنت أيضًا حلولًا فعالة لأجهزة سطح المكتب السحابية الافتراضية.

"لا تزال تقنية تحويل ترميز الفيديو المتقدمة من VeriSilicon رائدة في مجال مركز البيانات. وقال Wei-Jin Dai، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لقسم الملكية الفكرية في VeriSilicon: "نحن نعمل عن كثب مع العملاء العالميين الرائدين لتطوير حلول شاملة للأنظمة الفرعية لمعالجة الفيديو لتلبية متطلبات أحدث مراكز البيانات". "بالنسبة لحوسبة الذكاء الاصطناعي، تم توسيع قدراتنا في مرحلة المعالجة اللاحقة للفيديو للتفاعل بسلاسة مع وحدات NPU، مما يضمن دقة على مستوى OpenCV. لقد قدمنا أيضًا تقنية فائقة الدقة إلى النظام الفرعي لمعالجة الفيديو، مما أدى إلى رفع جودة الصورة وتحسين تجارب المستخدم في نهاية المطاف للحوسبة السحابية والشاشة الذكية".

لاستكشاف محافظ الملكية الفكرية الغنية لدينا، ندعوك لزيارة كشك VeriSilicon في معرض Venetian (كشك رقم: Bassano 2701 وBassano 2702) خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES) 2024)، الذي سيعقد في الفترة من 9 إلى 12 يناير في لاس فيغاس.

حول VeriSilicon

تلتزم VeriSilicon بتزويد العملاء بخدمات السيليكون المخصصة الشاملة القائمة على النظام الأساسي وخدمات ترخيص الملكية الفكرية لأشباه الموصلات التي تستفيد من الملكية الفكرية لأشباه الموصلات الداخلية. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة:

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