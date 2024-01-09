Wednesday, 10 January 2024 03:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جلسة شاي تجمع 4 جنسيات

1/9/2024 2:28:10 PM
(MENAFN- Al Watan) تجمع جلسة شاي 4 جنسيات ممثلة في السعودية، والسودانية، والمصرية، واليمنية، في محافظة أبوعريش، إذ شكلت معها تقاربا وتعارفا بينهم، في وقت تحول وسط البلد إلى لوحة تشكيلية فريدة، وملتقى شعبي، يبدأ من بعد العصر إلى العشاء يوميا، وسط مطالب للجهات المختصة بتهيئة أفضل، وتوفير مواقع جلوس مخصصة.
نافذة يومية
تعد فترة العصر في وسط البلد بأبوعريش، نافذة يومية، ووجهة جاذبة للمواطنين والمقيمين، من سن 40 سنة فما فوق، فما أن تنتهي صلاة العصر حتى يفد الكثيرون إلى الموقع المخصص، للجلوس فرادى أو جماعات مختلفة، لتناول الشاي، وسط إطلالة يومية للعابرين مشيا أو على المركبات.
5 محاور
رصدت ((الوطن)) في جولة ميدانية تنافس السعوديين والمقيمين على الجلوس في الفترة العصرية، واقتناء الشاي، وتحويل الموقع إلى ساحة من الذكريات، وتتمثل أبرز محاور الجلوس في: تناول الشاي، واستعادة الذكريات، ومشاركة هموم الغربة، والراحة والاستجمام، والتصوير وتخليد الذكريات.
متعة يومية
أكد المواطن جبريل السهلي أنه بعد تقاعده من العمل أصبح تواجده في وسط البلد عادة يومية، إذ يشعر معها بالراحة مع زملائه وأصدقائه، مؤكدا أنهم يستعيدون معها ذكريات العمل، والرحلات، والفنون التي كانوا يمارسونها سابقا، وسط أجواء ممتعة لا تخلو من القفشات والضحك.
ملتقى شعبي
بين المقيم محمد السوداني أن الأجواء الشتوية التي تشهدها المملكة عموما وجازان خاصة، تشجع على الخروج عصرا، والجلوس في الشارع، والاستمتاع بالأجواء المحيطة بالمارة وأبواق المركبات، مؤكدا أنه ملتقى شعبي يومي يجمع البسطاء من مختلف الأجناس.

MENAFN09012024000089011017ID1107701576

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث